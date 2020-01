Cremas para bebés podrían ser nocivas

Ciertos champús, lociones y talcos para bebés podrían exponer a los infantes a productos químicos capaces de afectar el aparato reproductivo, sugiere un estudio.



Los productos químicos, llamados phthalates, se hallan en muchos productos ordinarios tales como cosméticos, juguetes, mosaicos de vinilo y suministros médicos. Son usados para estabilizar fragancias y para dar flexibilidad a los plásticos.



En el estudio, se determinó que había altos niveles de phthalates en la orina de los bebés que habían sido lavados recientemente con champú, entalcados o perfumados con lociones.



Los phthalates han sido cuestionados por algunos grupos de defensa del medio ambiente, pero hay discrepancias sobre si causan riesgos a la salud. El gobierno federal no ha limitado su uso, aunque el estado norteamericano de California y algunos países los han restringido.



Defectos reproductivos

Estudios en animales han sugerido que los phthalates pueden causar defectos de nacimiento y en el aparato reproductivo.



Pero faltan rigurosos estudios científicos en seres humanos. El actual estudio no ofrece evidencia directa de que los productos usados en bebés contenían phthalates. Tampoco existe evidencia de que los productos químicos en la orina de los bebés causan daño. Pero los resultados preocupan a grupos de defensa del medio ambiente que respaldan la imposición de restricciones a esos productos químicos.



''Existe una obvia necesidad de la imposición de leyes que obliguen a la industria de los cosméticos a actuar'', dijo Stacy Malkan del grupo Health Care Without Harm (cuidado a la salud sin daños).



La doctora que lideró el estudio, Sheela Sathyanarayana, pediatra de la Universidad de Washington, dijo que ''en resumidas cuentas, esos productos químicos posiblemente son usados en productos que se usan habitualmente en nuestros niños y potencialmente pueden causar efectos en la salud''.



Los padres que temen a esos productos químicos pueden ver si en lociones o talcos para bebés figura la etiqueta ''libre de phthalate'', o revisar en las etiquetas si se han usado phthalates tales como DEP y DEHP.



Pero el problema es que esos productos químicos no suelen ser mencionados en las etiquetas de productos.



La Dirección de Alimentos y Medicinas de Estados Unidos (FDA, por las siglas en inglés de Food and Drug Administration) ''no tiene evidencias persuasivas de que los phthalates plantean un riesgo para la salud cuando son usados en cosméticos'', dijo Stephanie Kwisnek, vocera de la agencia. ''Si surgen nuevos datos, informaremos tanto al público como a la industria'', añadió.