Oposición advierte de fraude masivo en elecciones de Pakistán

Los líderes de los partidos de oposición advirtieron el domingo sobre la posibilidad de un fraude masivo, en momentos en que los paquistaníes se preparan para elegir un nuevo parlamento en unos comicios considerados como un gran paso hacia la democracia.



Se piensa que estas elecciones también son una prueba que podría determinar la supervivencia política del presidente Perverz Musharraf, aliado de Estados Unidos en el combate al terrorismo.



Legisladores estadounidenses instaron a Musharraf a cumplir sus promesas de efectuar elecciones libres y justas, a pesar de que algunas encuestas de opinión indican que la oposición ganará en los comicios del lunes.



Musharraf, un general retirado del ejército que enfrenta creciente indignación tras sus decisiones del año pasado para declarar el estado de emergencia, destituir al poder judicial e imponer restricciones a la prensa, fue reelegido el año pasado para un nuevo mandato de cinco años.



La elección es vista como un referéndum de los ocho años de gobierno de Musharraf, incluida su alianza con Estados Unidos a la que se oponen muchos paquistaníes.



Aunque en los comicios del lunes no está en juego la posición de Musharraf como presidente, un resultado desfavorable podría dejarlo políticamente vulnerable, e incluso con el riesgo de ser sometido a un juicio político.



Los puestos de votación abrirán el lunes a las 8 de la mañana (0300 GMT) y cerrarán a las 5 de la tarde (1200 GMT). Se espera que los primeros resultados se den a conocer durante la noche del mismo lunes, pero los resultados finales no estarán listos antes del miércoles.



Los 81 millones de electores registrados del país también votarán para elegir a legisladores en cuatro provincias de Pakistán.



Partido Popular de Paskitán ganará las elecciones

Las encuestas de opinión pública señalan que si las elecciones son justas, el Partido Popular de Pakistán de la asesinada Benazir Bhutto ganará los comicios, seguido de cerca por el partido opositor de otro ex primer ministro, Nawaz Sharif.



Los aliados políticos de Musharraf en el partido Liga-Q Musulmana de Pakistán no han mostrado un buen desempeño en los últimos sondeos de opinión y marchan en un distante tercer lugar.



Como las encuestas indican que la oposición podría ganar, los políticos opuestos a Musharraf reiteraron sus acusaciones el domingo de que el gobierno cometerá un fraude electoral en favor del partido gobernante.



Por ello, los opositores advirtieron que habrá manifestaciones en las calles si los resultados de los comicios son manipulados.



''Esta no va a ser una elección libre y justa'', señaló la vocera del partido de Bhutto, Sherry Rehman, ante periodistas el domingo.



Sharif, quien fue derrocado por Musharraf en un golpe militar en 1999, advirtió que si los resultados son fraudulentos, la oposición iniciará un movimiento de protestas a nivel nacional ''para que los que cometan fraude no puedan escapar''.



Por su parte, Musharraf advirtió que no tolerará protestas de partidos de oposición desilusionados tras las elecciones. Esto podría abrir la posibilidad de una confrontación peligrosa en esta nación que posee armamento nuclear.



Por su parte, la congresista estadounidense Sheila Jackson Lee, una de varios legisladores norteamericanos que vigilarán los comicios paquistaníes, señaló que muchas personas han expresado temores de que los comicios no serán justos e instaron a las autoridades de Pakistán a garantizar una elección limpia.