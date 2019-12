Príncipe Enrique combate en el frente en Afganistán

El príncipe Enrique ha estado combatiendo en el frente en Afganistán con el ejército británico, dijo el ministerio de la Defensa el jueves.



El príncipe, que revista en el regimiento Blues and Royals con el grado de teniente, aún se encontraba en el país, dijeron fuentes oficiales.



''Su conducta en las operaciones en Afganistán ha sido ejemplar'', dijo el jefe del ejército, general Richard Dannatt. ''Ha participado plenamente de las operaciones y corrido los mismos riesgos que todos en su unidad de combate''.



Enrique, tercero en la línea de sucesión al trono, se encuentra en Afganistán desde diciembre. El hecho no fue difundido debido a un acuerdo entre el ministerio de la Defensa y los medios periodísticos, incluido The Associated Press.



La noticia trascendió en una revista australiana y un diario alemán.



Dannatt dijo que estaba ''muy decepcionado'' porque la historia había trascendido.



Enrique, de 23 años, combate en la agitada provincia de Helmand, donde están apostados la mayoría de los 7.800 efectivos británicos.



El año pasado, el mando militar resolvió que Enrique no podía ir a Irak con su regimiento porque la publicidad podía aumentar los riesgos que corrían él y su unidad.