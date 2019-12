Zoo de Stuttgart anuncia nacimiento de oso polar

STUTTGART, Alemania |

28 Febrero 2008

2:45 p.m. |

AP



Después de Knut y Flocke, bienvenido Wilbaer.



El zoológico Wilhelma de Stuttgart anunció el jueves que una osa polar dio a luz a un osezno macho el 10 de diciembre, un parto de gran repercusión que se suma a Knut, el astro del zoológico de Berlín, y Flocke, la celebridad de Nuremberg.



Pero el pequeño Wilbaer tiene una ventaja sobre sus famosas contrapartes: su madre Corinna no lo ha abandonado.



''Corinna cuida a su hijo de manera ejemplar'', dijo el director del parque, Dieter Jauch.



Jauch dijo que el frenesí mediático que rodeó el nacimiento de Knut el año pasado es precisamente la razón por la que se ocultó el de Wilbaer. ''No nos interesan las grandes ganancias'', apuntó.



Con todo, dijo que el zoológico registró el nombre del osezno _combinación del nombre del zoológico y ''baer'', que significa oso en alemán: como marca.



Jauch dijo que el osezno pesa seis kilos. Por ahora, el público no puede verlo, pero se prevé que Wilbaer pasará al recinto de los osos polares en mayo.