Freddy Quezada Freddy Quezada Contra el duro, el blando y el elástico Me parece que Thomas Kuhn fue quien dijo, a propósito de la inconmensurabilidad de los paradigmas, que los vencidos continúan dándole vueltas a sus ejes, como si no hubiese ocurrido ...

Mayo 6, 2008, 7:30 a.m.