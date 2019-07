Cosmovisión científica

Rolando Ernesto Téllez

Durante los últimos siglos, la ciencia ha erosionado los fundamentos tradicionales y culturales para creer en la existencia de un dios o dioses. Gran parte de los misterios en cuanto a la existencia de la humanidad, muchos fenómenos otrora inexplicables, la evolución de la vida en el planeta, el funcionamiento del universo actualmente pueden explicarse por medio de la biología, la medicina, la química, la astrofísica, la informática, etc.

Aunque siguen habiendo misterios cósmicos, Sean Carroll, del Instituto Tecnológico de California, dice que hay buenas razones para pensar que la ciencia llegará a brindar suficientes explicaciones para entender el universo. Él sostiene que la influencia de dioses en el pensamiento humano se ha reducido drásticamente en nuestros tiempos. Por otro lado, la astronomía, física, la ingeniería genética, la microbiología, la cosmología y otras ciencias se han ampliado en su capacidad para explicar el origen y evolución de la vida y del universo.

Se piensa que las ideas de lo sobrenatural eventualmente desaparecerán. Pero, ¿podrá la ciencia realmente explicar todo? Los académicos y científicos por mucho tiempo han discutido sobre el comienzo del tiempo. Existe gran cantidad de evidencia a favor del modelo del Big Bang que ocurrió hace aproximadamente 13.7 mil millones de años. Los cosmólogos pueden presentar un modelo de lo que sucedió desde el Big Bang hasta el presente, comprobando la creciente expansión, a través de instrumentos científicos modernos.

Según un artículo titulado en inglés “Blackwell Companion to Science and Christianity” (Wiley-Blackwell, 2012), el objetivo más importante de la física moderna es la formulación de una hipótesis viable que describa todo el universo entero, desde las escalas subatómicas hasta las astronómicas, dentro de un solo marco conceptual. Esa teoría llamada “gravedad cuántica”, necesariamente explicará lo que sucedió en el momento del Big Bang.

Versiones de la teoría de la gravedad cuántica propuestas por cosmólogos predicen que el Big Bang, en vez de ser el punto de inicio del tiempo, sólo es “una etapa de transición del eterno universo”. Un modelo presenta que el universo funciona como un globo que se infla y desinfla una y otra vez por sus propios medios. Si en realidad el tiempo no tiene principio, esto elimina el libro de Génesis, esto fue tomado de Big Bang, Was Actually a Phase Change, New Theory Says.

La física contemporánea sigue desarrollando y poniendo a prueba en experimentos, a fin de poder explicar porqué ocurren los Big Bangs, sin necesidad de impulsos o iniciadores sobrenaturales.

“La mayoría de los científicos sospechan que la búsqueda de explicaciones finalmente termina en una teoría final del mundo, junto con la frase “simplemente así es”, asevera Carroll. Una teoría científica explica todo en el universo, no necesita una explicación externa de la misma manera que otras cosas específicas dentro del universo necesitan explicaciones externas.

Las investigaciones psicológicas sugieren que la creencia en los hechos sobrenaturales funciona como pegamento social, lo cual motiva a la gente a cumplir normas morales. Por otro lado, la creencia en la vida futura ayuda para que la gente se resigne y enfrente los temores ante la muerte.

En fin, este artículo lo escribí como aficionado de la Astronomía. Felicito a las asociaciones como Anasa y Astronic que ya comienzan a presentar algunos conocimientos de astronomía en nuestra sociedad.

* Escritor bilingüe y docente.

