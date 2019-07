Cuando cumplí 49 años, hace dos meses, quise que nadie lo recordara o lo supiera. Excepto, por supuesto, mi familia y algunos amigos que siempre me llaman por teléfono para desearme con cierta envidia felicidades y confirmar cómo es que sigo vivo. En realidad, no es ninguna buena noticia estar celebrando siempre los cumpleaños, sobre todo cuando te acercas a esa peligrosa curva de los 50 donde cualquier cosa te puede ocurrir.Conozco personas que se han quedado estacionadas para siempre en la curva de los 50, con algún cáncer o infarto fulminante, o alguna enfermedad silenciosa y agresiva que los mata de repente. Y me refiero a personas nobles, que quizás por su misma nobleza, son vulnerables a las enfermedades y emociones extremas, que todo tipo de catarro se les convierte en epidemia.Otras, no tan buenas, han atravesado con éxito esta curva, y le sonríen maliciosamente a la muerte, sobreviviendo a las enfermedades y todas las plagas que el destino puso en su camino. Llegan a los sesenta años y se convierten en unos ancianos malcriados e iracundos, vacunados contra el cáncer, infartos, maldiciones y malas miradas. Mueren cuando el diablo quiere.No sé si a estas alturas, cuando voy llegando a los 50 y he recorrido una buena parte del viaje, mi cuerpo y mi espíritu estén aptos para alcanzar esta primera estación. Mi hipocondría me dice que mi destino es incierto, y que el principal agravante es la obesidad, fuente de todas las enfermedades e infelicidades humanas.Sé que debo adelgazar y comenzar a restringirme de la mayoría de los placeres del mundo, como comer y beber todo lo que me gusta, dormir todo el tiempo que quiero, bañarme en la lluvia y pernoctar en la playa, trasnochar hablando de literatura y otros temas mundanos, como cuando estaba muy joven y el día no tenía noche. Pero no sé si valga la pena desprenderme de todos mis vicios, y así poder esperar una generosa prórroga de la muerte.Puede ser que cuando ya me esté volviendo flaco, saludable y valiente para doblar la tal curva, y me sienta lleno de vitalidad y alegría, la muerte me embosque por otras vías menos convencionales y se salga con la suya. Uno no sabe: el destino y la providencia también tienen sus planes.Un amigo me decía que a los 50 toda persona debe al menos cumplir con ciertos requisitos: una casa propia, un empleo estable, una buena salud, y una pareja definitiva. En otras palabras, debe tener un lugar propio en el mundo, un trabajo, profesión u oficio que le genere ganancias modestas para vivir, estar saludable y tener un amor que le dé felicidad y mucha descendencia. Si no tienes nada de esto, los 50 han pasado en vano, porque ya no regresan.A simple vista, parece fácil cumplir con estos requisitos, pero es complejo. La vida es imperfecta y todas las cosas son relativas. Vivir es un asunto azaroso, incierto, lleno de misterio, en el que influyen factores genéticos, sociales y hasta culturales. Tus genes, tu coeficiente intelectual, tu posición social, política y hasta tu actitud religiosa y mental son determinantes para medir tus expectativas.En mi caso, confieso que cuando era un adolescente, indigente e indocumentado, pensé que con mi vida desordenada y disoluta ni siquiera alcanzaría la apoteósica cifra de los 30 años. Creo que en ese entonces la literatura y el amor me salvaron la vida. En esta etapa, que pasó rápida, conocí a mi mujer, tuve dos hijos y comprendí que la juventud era un suspiro, un tesoro que se esfuma en los avatares de la cotidianidad.Luego llegué a los 40, una inevitable fase de reflexión. Fue cuando comencé a observar un pequeño vacío. Tenía casa, pareja, una salud relativa y un empleo estable. Algunas de mis ilusiones estaban perdidas. Habían quedado postergadas para siempre en el afán diario por sobrevivir.Ahora que estoy por cumplir los 50, a punto de doblar esa curva tenebrosa llena de mitos y creencias, llego con la certeza de que he vivido lo que me ha tocado, con algunos aciertos y desaciertos, y le he dejado a Dios que resuelva gran parte de mis problemas. Gracias a él, creo que voy a doblar la curva, a pesar de mi obesidad y mi hipocondría, fantasmas que no me quitan el sueño. De todas formas, llegar a los 50, trascender o quedarse allí, ya es una gran bendición.