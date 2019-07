Matrimonio, trabajo, hogar y tu vida…

No sé si les pasa en muchas ocasiones, que se hace muy difícil crear un balance entre tantas actividades y responsabilidades que tenemos en nuestras vidas. La realidad es que nos volvemos cada vez más exigentes con nosotras mismas y muchas veces queremos o tenemos que abarcar tanto que de pronto el tiempo y las energías no nos dan abasto. Yo les digo que efectivamente soy una de esas personas y el otro día leí un artículo que me pareció sumamente interesante, por tal motivo es que quiero compartir con ustedes un poco de lo que he aprendido.



Es importante que nos organicemos y establezcamos prioridades. Esto es súper importante para poder saber a qué se le dedica más tiempo. Muchas veces cuando hacemos este análisis nos damos cuenta que estamos perdiendo tiempo en cosas de poca importancia. El esposo nos demanda tiempo, los hijos (para las que tienen), el trabajo, negocio propio, familia, amigas y bien, nosotras mismas también nos merecemos dedicarnos tiempo.



Te recomiendo ser ordenada con tu tiempo. Establecer días o momentos que no los puedes incumplir para tu esposo, él también requiere de su espacio y tu relación necesita ese momento para regar la plantita que requiere de mucho cuidado (el amor).



El trabajo en la mayoría de los casos nos consume por completo. Es importante establecer límites. Nunca faltará qué hacer, es decir, siempre que sales de tu oficina ya sea a las 6 o bien a las 9 de la noche quedarán pendientes. No podemos ser esclavos del trabajo. Dediquémosle el tiempo suficiente pero no tiempo demás.





Ahora vengo con algo que muchas mujeres no hacen y creo que es importantísimo: TU TIEMPO. Conozco muchas, pero muchas mujeres que no se dedican tiempo a ellas mismas, me dicen que es porque no les alcanza y tienen que atender a los hijos y al esposo, yo más bien pienso es por falta de organización; no se han dado cuenta lo importante que es dedicarse espacio para cuidarse (hacer ejercicios), respirar, reflexionar, compartir con las amigas, en fin… Todas lo necesitamos y nos ayuda a tener una mejor perspectiva de la vida. Necesitamos nuestro espacio y es lo mismo que les dije respecto a la oficina, por más que te quedes mucho tiempo siempre quedará trabajo pendiente. Esto también aplica con la familia.



Si sos de las personas que no te dedicas tiempo, te invito a que hagas un espacio en la semana para hacer algo tuyo. No estoy diciendo que dejes de hacer todo lo que acostumbras, es solo dedicarte tu momento en la semana. Probalo y me contás.