Infertilidad masculina

El tema a abordar hoy es una de las causas cada vez más frecuente en las consultas ginecológicas y urológicas. Esto me ha motivado a aclarar dudas acerca de por qué ocurre, creando conflictos de pareja y familiares, y al mismo médico que en su quehacer diario busca beneficio para sus pacientes.



Estudios recientes han demostrado que aproximadamente un 15% de las parejas en edad reproductiva son infértiles y que hasta en un 50% de los casos está involucrado el factor masculino, o sea que no es para nada despreciable.



Esto nos lleva a considerar seriamente el estudio integral del hombre como parte del manejo de la “pareja infértil”, ya que para que haya un embarazo de manera fisiológica es necesario de dos personas.



Los principales factores que influencian el pronóstico de infertilidad son la duración, para saber si estamos enfrentando una infertilidad primaria o secundaria, los resultados de exámenes de laboratorio y, la edad y situación de fertilidad de la pareja.



¿Cómo se hace esto? En primer lugar hay que realizar una adecuada historia clínica del hombre, que abarque historia familiar de infertilidad, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, traumas o afecciones testiculares, enfermedades sistémicas, cirugías por hernias o escrotales, enfermedades de origen genético familiar, diabetes, hipertensión; también investigar la exposición a radiaciones, químicos, tóxicos, alcohol, tabaco, drogas, consumo de anabólicos, etc.



Es importante saber si su desarrollo puberal fue adecuado en tiempo y forma, además de la calidad de las erecciones, la masturbación y el coito, etc.



Luego viene un meticuloso examen físico general con énfasis en su área genital. Es necesario valorar su peso e Índice de Masa Corporal, presión arterial, signos externos (fenotipo) de características masculinas.





Causas más frecuentes de infertilidad en el hombre



Anormalidades urogenitales congénitas



Infecciones del Tracto Urogenital



Aumento sostenido de la temperatura escrotal/testicular (Varicocele)



Trastornos endocrinos



Anomalías genéticas



Factores inmunológicos (propios o de la pareja)



Aun así hay hasta un 40% de hombres en los cuales no es posible encontrar una causa definida de su infertilidad, esto es frustrante para el hombre, para su pareja y para el médico.



Finalmente las pruebas de laboratorio y gabinete, perfil metabólico, tiroideo, hormonal, hepático, lípidos, glicemia, Espermograma Completo y si es necesario Ultrasonido Genital Doppler.



Hay otras pruebas aun más específicas y que no viene al caso abordar en este momento, porque se dejan para aquellos pacientes que presentan alteraciones a nivel del estudio del líquido seminal y/o metabólico y/u hormonal. Estas pruebas son de alta complejidad de laboratorio y algunas no están a nuestro alcance aun como país.





¿Qué esperamos del estudio del líquido seminal?



Debe tener un volumen promedio de 1,5 a 3,5 cc (> 2 cc)



pH entre 7.0-8.0



Concentración> o igual a 20 millones x cc



Conteo Total > o igual a 40 millones x cc



PR (motilidad progresiva) > o igual al 50% o 25% movilidad A



NP < 20%



Viabilidad > del 50% del total de espermatozoides



Leucocitos < 1 millón x cc



MAR test <10 % espermatozoides con partículas adheridas



Anticuerpos anti espermáticos



Estudio de la fragmentación del ADN espermático



Cuantificación de Especies Oxigeno Reactivas (ROS)





Otros:



Test de Hemizona



Cariotipo genético



Deferentografía (rayos X)



Biopsia testicular (aguja fina o abierta)



Con todos estos análisis aún nos queda un 40% de hombres infértiles en los que no se puede encontrar la causa aparente. Por tanto la infertilidad masculina constituye un elemento muy importante en el impacto reproductivo de las parejas y es tan frecuente como en el 50% de ellas. Por ello debemos empezar a cambiar la mentalidad de achacar como única causa de la infertilidad de pareja a la mujer y comenzar a estudiar de manera sistemática al varón en todas aquellas parejas que consultan por dicho problema, aunque el varón tenga progenie previa con su actual pareja o anteriores, pues en la revisión que hemos hecho encontramos que muchas de las patologías que involucran al varón son factibles de corregir o curar y eso nos permitirá en algunos o muchos casos lograr un embarazo de manera espontanea, fisiológica y natural.