Comiendo nica y muy sano

Parte 1 Con la cercanía a las fiestas patrias, me encanta ver cómo en los colegios, centros comerciales y en los hogares comienza a haber un despliegue de ...

Parte 1



Con la cercanía a las fiestas patrias, me encanta ver cómo en los colegios, centros comerciales y en los hogares comienza a haber un despliegue de lo que es la gastronomía nicaragüense, con todos estos platillos que aprendimos a comer desde pequeños y que sacan el “pinolero” que hay en cada uno.



Curiosamente, también observo cómo con el auge de las “dietas”, el control del peso y la comida saludable, se descarta la posibilidad de disfrutar de estos platillos, los cuales con ciertas adaptaciones pueden ser parte de una forma sana de comer. Incluso muchos aportan mayor cantidad de nutrientes que las opciones modernas que han ido posicionándose cada vez más.



Creo que rescatar nuestra gastronomía es honrar a nuestras abuelas, tías y ancestros que con mucho esmero y gran creatividad combinaron el maíz, los cereales, el frijol, el arroz, la yuca, el plátano, los quesos y diferentes alimentos, para crear todo lo típico que hoy podemos disfrutar.



¿Cómo hacer para comer nica y saludable?, lo primero es saber que la comida elaborada en casa tiene la ventaja de tener menor cantidad de químicos y preservantes, es más natural y ya esto es una gran fortaleza.



Se deben vigilar cuatro aspectos básicos:



Moderación



Ingredientes



Preparación



Proporciones y combinaciones



Moderación



Esto debe estar implícito cuando de platos típicos hablamos, quiere decir que se deben consumir ocasionalmente, en cantidades razonables y sabiendo que si son altamente calóricos, con poco debemos quitarnos el antojo. Platos como el nacatamal, que tiene gran cantidad de calorías, se consumirá de forma ocasional mientras no haya restricciones específicas por alguna enfermedad.



Ingredientes



Para hacer comida típica de forma saludable debemos buscar que los ingredientes del platillo también lo sean.



Quitar la grasa y pellejos a las carnes, usar pechuga y pierna en vez de alas y chincacas, preferir lomo a posta de cerdo, escoger los cortes más magros.



Usar los aceites de soya, maíz, girasol o de canola que son más sanos, en vez de manteca de cerdo o mucha mantequilla.



Preparación



Sazonar con productos naturales como la cebolla, chiltoma, ajo, naranja agria y con hierbas como la hierbabuena y el culantro, en vez de usar productos cargados de sal y grasa.



Tratar de reemplazar la crema por yogurt natural, incluir los quesos como parte del plato principal, no como acompañante, y escoger los menos grasosos.



Agregar gran cantidad de vegetales como tomate, repollo, zanahoria, pipián, chilote y chayote, a las diferentes preparaciones.



Proporciones y combinaciones



Cuando somos moderados y buscamos ingredientes de buena calidad y nutritivos, nuestros platos podrán aportarnos todo lo que necesitamos para estar saludables.



Aproveche estas fiestas patrias para rescatar con toda su familia todas aquellas costumbres que forman parte de nuestra cultura.