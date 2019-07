Productos básicos para tu maquillaje de diario

Ayer mientras me maquillaba en el salón a inicio del día, me encontré con una amiga que me comentaba que ella nunca utilizaba corrector de ojeras y me preguntaba que si era bueno hacerlo o bien para qué servía. Yo le comentaba que el corrector de ojeras es algo que yo nunca dejo de aplicarme por más básico que sea mi maquillaje.Muchas mujeres usan poco maquillaje, en ocasiones por falta de conocimiento de cómo aplicárselo, otras porque no les gusta cargarse mucho y hay quienes simplemente no les gusta. Opino que una ayudadita nunca está de más para resaltar nuestros atributos del rostro, ocultar y disimular las imperfecciones que evidentemente todas tenemos. Pero es importante saber cómo maquillarse, ya que en muchas ocasiones la mala aplicación del mismo o bien la aplicación en exceso no nos favorece y más bien hace que nos veamos mayores o el rostro demasiado recargado.Muchas personas pueden pensar que soy de las personas que nunca sale de su casa sin maquillaje, pero realmente eso no es cierto, considero que es importantísimo dejar el rostro respirar y para esto procuro no maquillarme uno o dos días a la semana, en dependencia de las actividades que debo desempeñar. Asimismo, hay días que no amerita maquillarse tanto, es decir, no todos los días son de pasarela o de sesiones de fotos, por tal motivo, hoy quiero compartir con ustedes los productos básicos que podemos utilizar en un día normal. A continuación se los enumero:Este es un producto que no debe faltar porque no solo nos servirá para corregir las áreas oscuras debajo del ojo, este también es útil para cubrir las imperfecciones en nuestro rostro en general, como los granitos, barritos, manchitas, etc… Te recomiendo compres uno que sea un poco más claro a tu tez y que sea preferiblemente color amarillo.El polvo compacto nos servirá para igualar los colores en nuestro rostro y se puede aplicar posterior a la aplicación del corrector.Muchas también le llamamos máscara de pestañas, para mi es indispensable. Aunque no nos apliquemos sombras, encresparte tus pestañas y aplicarte la máscara debidamente hará que nuestros ojos se vean más amplios y abiertos.El blush nos da la sombra ideal a nuestras mejillas. Te recomiendo no utilices un blush muy fuerte, sino sería demasiado contraste con tu rostro. Selecciona un blush que se note pero no exageradamente. Normalmente a las blancas les quedan mejor los tonos rosados y a las morenas los colores bronceados.Siempre utiliza un labial o brillo. A mí me gustan más los brillos, son naturales y se ven más lindos los labios, valga la redundancia, estos te darán un look más natural que es el que funciona mejor para diario.Con estos cinco productos aplicados te verás natural y arreglada. Es lo idóneo para utilizar a diario y de esta forma no te estarás cargando tu rostro en cantidades exageradas. Recuerda siempre lavarte debidamente el rostro antes de dormirte y quitarte el maquillaje siempre.