Estampas con fuerza y actitud

A la hora de diseñar siempre me he inclinado por colores fuertes y estampas marcantes y esta vez la moda y las tendencias me favorecen, y es que en estas estaciones miraremos muchos looks llenos de estampas coloridas, diferenciales y asímismo muy glamurosas y difíciles de olvidar. Los invito en apostar en estampas, conjuntos estampados, mezcla de estampas en un mismo look y sobre todo mucho color, estampas que manifiestan la alegría nata de ser latino con un toque e inspiración de estampas europeas.

A la hora de mezclar estampas o invertir en looks muy estampados hay ciertos detalles que no podemos obviar: No nos olvidemos de nuestro estilo, estampas que no vayan con nuestro estilo personal y sí con un modismo no es recomendado. No sobrecargar el look con estampas que estén fuera de nuestra personalidad para que así podamos llevar las prendas con mucha fuerza y estilo.

Las estampas hablan por sí sola, a veces no es necesario abusar de escotes para no sobrecargar el look y dejarlo siempre elegante.

Para quien desea lucir más esbelta recomiendo invertir en estampas con fondo negro y estampados un poco más pequeños.

Vestido: Niní Fashion Style / previa cita: 88723000/ info@ninifashionstyle.com / Maquillaje y cabello: Alex Miller / Tel: 83265788 / ales161088@hotmail.com / Accesorios: Fassino Joyería / Tel: 22550507 / Locación: Contempo Hotel Boutique / Lentes de sol Jimmy Choo: Ópticas Münkel