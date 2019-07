Contra las cuerdas

Retorna: El ex campeón mundial 105 libras (AMB y CMB), Juan Palacios, 29 (22 KO)-3-1, quien ha estado retirado de los encordados desde hace 15 meses cuando empató con ...

Retorna: El ex campeón mundial 105 libras (AMB y CMB), Juan Palacios, 29 (22 KO)-3-1, quien ha estado retirado de los encordados desde hace 15 meses cuando empató con Nerys Espinoza, en una presentación totalmente deslucida, está anunciado para regresar al boxeo este 19 de octubre en la cartelera de la empresa Prodesa en el gimnasio Alexis Argüello.



Su rival: El oponente de Palacios será Arnoldo Solano, 14-4, un rival que no tiene pegada pero que se mueve mucho y debe ser un gran dolor de cabeza para el excampeón, quien producto de su inactividad ha perdido la distancia, un aspecto clave en los pugilistas.



Confiado: Según Juan ha tenido la debida preparación para su retorno al ring. “Llevo varias semanas de estar en el gimnasio bajo la dirección de Gustavo Herrera, quien me ha ayudado mucho y juntos confiamos en el éxito esa noche y de forma contundente”, declaró el púgil.



Doblegado: José Ríos, 10 (6 KO)-1, superó por decisión mayoritaria a Elvis “Rockero” Guillén, 7 (5 KO)-10-3, quien no ha podido ver el sol claro en sus última siete peleas. Byron Ugarte venció por decisión unánime a Josué Acuña, en un duelo que estuvo pactado a seis asaltos; Yesner Talavera, 9 (4 KO)-2, le ganó a Josué Bendaña, en la cartelera que organizó Pinolero Boxing en Santo Domingo el pasado sábado.



Reto: David “Piolín” Morales, 8 (8 KO)-3, está incluido en el show de Prodesa del próximo 19 de octubre, esta vez contra Jimmy Aburto, 13 (5 KO)-2-2, en un duelo programado a ocho asaltos en 126 libras.



Expectativa: Después de noquear de manera brutal en el segundo round a Frederick Castro, el prospecto de 20 años Jairo Rodríguez, 8 (5 KO)-0, enfrentará a Germán Lara, 8 (2 KO)-2, en un choque en las 122 libras y seis asaltos.