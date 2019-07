¿Cómo debo pesarme?

Es de conocimiento general que la obesidad se ha convertido en una epidemia a nivel mundial. En meses pasados pudimos conocer un reporte de la FAO de lo que pasa en nuestro país y las cifras son realmente alarmantes, pues el 30% de la población tiene problemas de sobrepeso y un 12% de obesidad, habiendo mayor incidencia en el área urbana.



La preocupación por la obesidad no solo son las libras de más, sino la asociación que tiene con otras enfermedades como la hipertensión, diabetes, alteraciones en el colesterol y triglicéridos, elevación del ácido úrico y por supuesto todos los problemas mecánicos de osteoartrosis y deterioro de las articulaciones. Siendo la causante del incremento de riesgo de muerte por enfermedades de nuestro sistema cardiovascular.



Culturalmente en nuestro país la gordura es “hermosura“, no estás pasadito de peso sino que estás “hermoso” y cuando alguien está en proceso de disminuir peso sus amigos lo consideran ¡enfermo!



La pregunta del millón es entonces ¿cuál sería mi peso ideal? Para esto hay varias formas de conocer el peso de cada uno y podría buscar apoyo con su médico o personal de salud de confianza para que ellos le orienten en este particular.





Se debe tener en cuenta que el peso tiene influencia del componente genético de cada uno y que cuando tomamos una medida en una báscula o balanza encontramos un total que suma el peso de los huesos, los músculos, el agua, el tejido adiposo o la grasa y las vísceras.Por esto a la hora de interpretar el peso se deben tener en cuenta algunas variables y una de ellas es la contextura, o el tamaño de la caja ósea de cada persona. Sabemos que dos personas pueden tener la misma estatura pero que el peso puede variar, pues sus contexturas son diferentes, uno puede ser de “huesos pesados“, mientras que el otro no.Toma una cinta métrica y mide la circunferencia de tu muñeca.Aplica una fórmula sencilla: Contextura = estatura en centímetros / Circunferencia de la muñecaObserva tu resultado y ubícalo en esta tabla, así conocerás si tu contextura es grande, mediana o pequeña.Con este resultado puedes buscar la TABLA PESO Y TALLA METROPOLITAN, esta tabla fue diseñada por una compañía de seguros en 1983 y da una idea muy práctica de cuál es el peso que se debe tener.La importancia de conocer la contextura radica en que nos permite tener un dato personal según nuestra propia estructura corporal.Recuerda que mantener un peso saludable es muy importante para nuestra salud.

Contextura Varones Mujeres

Pequeña +10.4 +11.0

Mediana 9.6-10.4 10.1-11.0

Grande -9.6 -10.1