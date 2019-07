Cómo organizarte mejor

Nos pasa mucho, que el tiempo nunca nos da abasto para todas las tareas que debemos realizar en nuestro día a día. Regresamos al tema de que las mujeres somos “multi task”, esto quiere decir que andamos en muchos mares al mismo tiempo y por tal motivo el día se queda corto para todas las tareas que teníamos. Creo que muchas de nosotras hemos dicho más de alguna vez, ¡como quisiera que el día tuviera más de 24 horas.El día de hoy les quiero compartir un poquito de algunas recomendaciones que a mí me han funcionado para organizarme mejor y poder cumplir con más de los pendientes y tareas que tengo en el día. Lo primero es saber y reconocer que es imposible poder hacerlo todo en un solo día, por tal motivo es de mucha importancia poder identificar las prioridades de lo que quizás puede esperar. Esto nos servirá en todos nuestros ambientes: casa, trabajo o bien nuestras gestiones personales. Les sugiero que ocupemos una agenda, la agenda nos ayudará a administrar mejor nuestro tiempo, ya que en ella podemos escribir y leer debidamente los horarios establecidos para las diversas tareas y en ella también podemos enlistar todos nuestros pendientes.Es importante anotarlos, para de esta forma poderlos organizar y categorizar entre sumamente importante o bien no tan importante. De esta forma puedes iniciar tu día y saber cuáles son las tareas que se deben realizar en orden de prioridad.Otro detalle muy importante es ocupar tu tiempo debidamente, muchas veces nos ocupamos en cosas que nos consumen mucho tiempo y realmente no son muy productivas, una de ellas son las redes sociales. Yo lucho con esto, ya que debo admitir soy una adicta al Facebook. Realmente muchas ocupamos demasiado tiempo en las redes sociales, tiempo que lo podríamos emplear mejor avanzando con las tareas de mayor importancia que tenemos que desarrollar.Delegar. Aprender a delegar es de mucha importancia y sumamente útil para poder avanzar en tu casa o bien en tu trabajo. No trates de acaparar todo. Existen muchas tareas que no necesariamente las debes hacer tú, hay actividades en las que te puede ayudar tu esposo, tu asistente del hogar o bien tu equipo de trabajo en la oficina.Es solo tomarte el tiempo al inicio en explicarles debidamente cómo se deben ejecutar ciertas tareas y luego ellos serán de gran ayuda para la ejecución de las mismas, permitiéndote enfocarte en otras actividades.Espero que estas recomendaciones sean de gran utilidad para ustedes como lo han sido para mí. La clave de la organización es la planificación. Las cosas se deben escribir para poderlas ejecutar debidamente, si tienes muchas ideas flotando en tu cabeza te distraen y no te permiten organizarlas, por tal motivo siempre anótalas y de esta forma las irás organizando y verás cómo las ejecutarás y desarrollarás debidamente.