Mareos durante o después de entrenar

El ejercicio debería hacerte sentir bien retado, enérgico y en algunas ocasiones podrás hasta sentir agotamiento, pero no debería causarte mareos. A continuación te presentamos algunas causas que ocasionan esta sensación y algunos consejos para prevenirlo.



Una de las primeras causantes del mareo en muchas ocasiones es la deshidratación, es decir, el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debería. Un segundo causante es la respiración incorrecta, ya que puede ocasionar la fatiga acelerada debido a la falta de oxígeno.



Una tercera causa es una baja en la presión sanguínea así como la hipoglucemia, la cual ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre es bajo. Una quinta causa a la que debes prestar atención es la realización de ejercicios extenuantes cuando aún no se está listo.



¿Qué hacemos?



Una forma preventiva es mantenerse hidratado durante el ejercicio. Es importante que usted tome mucho líquido antes, durante y después de hacer ejercicio.



Mantén un ritmo de respiración lento y constante. No aguante la respiración durante ningún ejercicio, mucho menos durante los ejercicios de resistencia.



En vez de terminar su rutina de lleno es importante ir enfriando y reduciendo la intensidad del entrenamiento en la medida que se acerca su fin puede ayudar a evitar mareos.





Esto en vez de detenerse de inmediato le permite a su cuerpo recuperarse, nivelando su circulación, la dilatación de sus vasos sanguíneos y su frecuencia cardiaca.



Para prevenir la hipoglucemia es clave que las personas puedan ingerir algo ligero antes de entrenar.



Una recomendación muy importante es conseguir el apoyo de un especialista antes de iniciar una rutina de ejercicio para ajustarla de acuerdo con su condición física.



Si me ocurre, ¿qué hago?



Si usted llegase a pasar por esta experiencia lo más importante en el momento es detener la actividad inmediatamente. Proceda a buscar un lugar donde pueda sentarse y trate de controlar su respiración.