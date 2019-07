A palabras necias, oídos sordos

Recientemente estuve en una entrevista de televisión promocio-nando mi nuevo libro. Al día siguiente hablé con una amiga que cada vez que participo en algún programa, me llama para dar, según ella, su crítica constructiva. Me dijo que mi lápiz labial estaba muy claro, el maquillaje de los ojos muy pronunciado y el estampado de mi vestido estaba muy cargado. Cuando finalizó sus comentarios, le pregunté su opinión sobre el tema que planteé en la entrevista y me dijo: “perdona María, pero no recuerdo de qué hablaste”.



Al parecer, cuando mi “gran amiga” me vio en la pantalla, rápidamente bajó el volumen del televisor y buscó una lupa para poder ver mis imperfecciones sin nungún ruido que la molestara. Después que colgué el teléfono, no pude evitar que sus comentarios me hicieran dudar algo acerca de mi “look”.



Seguramente tú también has estado expuesto a críticas no solicitadas que te han hecho desconfiar de tu comportamiento, trabajo, gustos, talentos o ideas. Sin embargo, antes de dejarte influenciar por las opiniones o críticas de otros, analiza si la persona realmente desea ayudarte.



Quien critica lo hace por varias razones, y la mayoría de ellas no son por tu beneficio.



Hay quienes critican para manipularte, pues al resaltar tus puntos débiles brotan tus inseguridades y aprovechan para controlarte. También hay muchos que sufren de baja autoestima y la manera más fácil de sentirse superiores es “aplastando” a otros. De igual forma están los que critican porque celan o envidian lo que tienes, ya sea tu familia, puesto o pertenencias. Y por último, hay unos pocos que lo hacen porque realmente les interesa tu mejoramiento.





La crítica constructiva es beneficiosa, pero la crítica destructiva puede afectar la autoestima y crear miedos infundados.



Por eso, debes aprender a diferenciarlas. La constructiva busca corregir el punto desacreditado.



Por ejemplo: “Ese vestido blanco te hace lucir gordita, mejor trata un vestido de color oscuro que te hará lucir más delgada”.



Si alguien te critica sin ofrecer soluciones, reconoce que solo quiere hacerte sentir mal, o enaltecerse él mismo. Aprovecha el momento para responderle: “si no tiene nada bueno que decir, ¡mejor no digas nada!”



