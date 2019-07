Reduce el consumo de carne roja en tu alimentación

Creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino o bien un conocido que ha estado en la lucha contra el cáncer. En lo personal tristemente he ...

Creo que todos tenemos un familiar, un amigo, un vecino o bien un conocido que ha estado en la lucha contra el cáncer. En lo personal tristemente he visto a tres familiares muy cercanos morir por cáncer, mi abuelo, abuela materna y mi tía Claudia Frixione, que sé muchas de ustedes conocieron. En este día que Ellas dedica el suplemento a la lucha contra el cáncer yo les quiero escribir sobre la importancia de medir debidamente el consumo de la carne roja en tu alimentación y esto dentro de muchos motivos también tiene que ver con la reducción de riesgos de contraer cáncer en tu vida.



Muchas quizás se pregunten a qué me refiero por carne roja. La carne roja es la que viene del ternero, cordero o cerdo, el consumo en grandes cantidades de esta nos puede traer resultados que perjudiquen nuestra salud. Estudios han demostrado que consumir carne roja en grandes cantidades aumenta nuestros índices de contraer cáncer o bien morir por una enfermedad cardiaca. El problema del consumo de la carne roja es que esta además de ser procesada en muchos casos como es en el hot dog o el bacon, también contiene mucha grasa saturada y mala que perjudica nuestro organismo.



Los nicaragüenses somos buenos consumiendo este tipo de carnes, y por tal motivo tampoco quiero decirles que no deben consumirla del todo. Lo que sí les recomiendo es que procuremos comerla máximo dos veces a la semana y optemos por otros tipos de carne como el pollo, mariscos, etc… Al reducir el consumo estarás reduciendo los niveles de toxina en tu cuerpo y a la vez te estarás creando mejores hábitos de alimentación, que serán de gran beneficio, ya que reducirás tus riesgos de contraer enfermedades como cáncer o bien enfermedades cardiacas.





Asimismo, existen carnes rojas que perjudican más tu salud, como las que mencioné antes: las procesadas. Estas, debido a su naturaleza requieren mayores procesos para estar listas y dentro de los procesos contienen mayores niveles de grasa saturada, sal, etc… Por lo mismo, les sugiero que la próxima vez que se vayan a comer un hot dog o comer un divino bacon con su desayuno la piensen dos veces y sepan exactamente lo que están consumiendo.



Bueno amigas, espero que estas recomendaciones le sean de utilidad y les sirvan para hacer una mejor selección del menú de comida que estarán consumiendo y dando a su familia. Recuerden que siempre es importante hacer un esfuerzo en mejorar los hábitos alimenticios y educar debidamente a nuestros hijos para que crezcan saludables y con buenos hábitos.