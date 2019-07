Ataca la migraña

La migraña es un padecimiento común, más frecuente en mujeres, asociado a cambios de tipo hormonal y caracterizado por la aparición de síntomas que anticipan el dolor como pitos en los oídos, lucecitas de colores o brillantes llamados fosfenos, seguido de dolor que se ubica en una mitad de la cabeza, es pulsátil, con intolerancia a la luz y puede acompañarse o no de nauseas, mareo, e inapetencia.



El tratamiento puede ser: abortivo para quitar el dolor agudo y el profiláctico para evitar la reaparición de otro episodio. No se debe de menospreciar la importancia de un estilo de vida saludable en la prevención de los cuadros de migraña:



Duerme 8 horas diariamente:



El sueño y descanso profundo y reparador es muy importante para evitar la aparición del dolor de cabeza.



Come con horario: las personas que padecen migraña deben comer cada 3 horas, así el cerebro recibe energía con frecuencia y no se desencadena el proceso de dolor.



Prefiere lo natural: las migrañas se asocian a productos químicos con preservantes y colorantes, todo esto debe evitarse. Escoja siempre lo más natural. Esto incluye que debe sazonar con productos naturales como la cebolla, chiltoma, naranja agria, ajo, mostaza, especies y evitar sazonadores y productos sintéticos.



Evite embutidos: los químicos de algunos jamones, salchichas, carnes procesadas pueden desencadenar el cuadro.



Escoja quesos naturales, frescos y no envejecidos: los quesos típicos de nuestro país generan menos migraña que los procesados como el Edam, cheddar, suizo, etc.



Evita el licor: los licores en general producen hipoglicemia, por tanto trata de evitar su consumo. La hipoglicemia puede generar un nuevo episodio de migraña.



Evita el té, chocolate y café: estos poseen sustancias detonadoras de migraña por eso es preferible usar tés de manzanilla, de canela, de anís u otras hierbas.



Controla los azúcares: evita el exceso de azúcar en tus comidas, al igual que postres, reposterías y harinas blancas y refinadas como el pan, arroz, el plátano entre otros.



Controla el maní, almendras y semillas: estas predisponen a la cefalea o dolor de cabeza. Evita su consumo.



Incrementa el consumo de vegetales y frutas: combina todos los colores en tu plato, prefiere los de hojas y cuerpo muy verde, estos tienen muchos antioxidantes que son muy importantes para eliminar sustancias tóxicas generadas por el metabolismo en nuestro organismo.



Actívate: para el control de la migraña es necesario iniciar la práctica de ejercicio, este debe ser de suave al principio y hacer un aumento progresivo.



Controla el stress: la tensión altera la circulación y la adecuada oxigenación de todo nuestro organismo. El estilo de vida saludable es indispensable en el tratamiento, prevención y adecuado control de las enfermedades, incluyendo la migraña. Anímate a hacer cambios importantes en tu vida.