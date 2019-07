¿Debo utilizar suplementos nutricionales?

Una pregunta que recibo constantemente es referente a los productos que se pueden tomar para perder peso. Para sorpresa de las personas, lo primero que yo les pregunto es si están haciendo algún tipo de dieta y alguna rutina de ejercicio físico. Y es que la verdad es que los suplementos nutricionales fueron hechos para apoyar un estilo de vida saludable que incluye la buena alimentación, actividad física regular y un descanso adecuado. Si estás fallando en alguna de esas tres categorías, yo le recomendaría tratar de mejorar esas fallas primeramente. Los suplementos no son pastillas mágicas ni mucho menos la salida rápida para alcanzar tus metas, todo debe estar alineado.



Existen buenos productos en el mercado para cada una de sus necesidades, pero menciono lo anterior primeramente porque estos productos son costosos y para sacarles el máximo provecho deben ser utilizados según las indicaciones. Esto implica un producto para consumo en quince días o hasta un mes. Analizando cada aspecto por partes, partimos de que la alimentación es lo primordial. Si usted compra un quemador de grasa, por ejemplo, y sigue un estilo de vida donde se trata de cuidarse de lunes a jueves y en el fin de semana se recompensa en cada uno de los tiempos durante esos días hasta más no poder, entonces está perdiendo el sentido del para qué compró el producto.



Hacer ejercicio físico es importante para que existan cambios corporales, pero la intensidad en que realizas tus ejercicios es la clave. Lo siento, ir al gimnasio a sentarse en una máquina a revisar tu celular no te está ayudando a quemar nada de grasa ni mucho menos obtener más masa muscular. Analiza el esfuerzo que estás dando y revisa tu rutina de entrenamiento para estar seguro de que lo que estás haciendo está acorde a tu meta. Y como mencionamos dos semanas atrás, el descanso es aquel factor X que muchas personas dejan por fuera y que internamente causa mucho daño a nuestro cuerpo, debido al impacto que tiene en ciertas hormonas.



Haz tu mejor esfuerzo por un mes para cuidar tu alimentación, esforzarte con tus ejercicios y procurar descansar lo necesario, y luego incorpora algún suplemento. ¿Cuáles serían los más adecuados? A mi criterio, quédate con los básicos: proteínas, aminoácidos, omega 3 y algún multivitamínico.