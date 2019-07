Tendencias de moda para las próximas fiestas

Ya se empiezan a sentir los aires de fiestas, ya ves las decoraciones navideñas en las tiendas y se siente mayor movimiento entre las personas, los eventos también se van incrementando. En mi tienda, Cristiana’s Closet, ya están llegando las clientas con un fin: encontrar ese vestuario adecuado para la graduación de su hija o de ellas mismas, para esa fiesta que se aproxima del trabajo, o bien ya están pensando en qué se van a poner para la Navidad e inclusive Año Nuevo.



Hace unas semanas viajé para realizar el pedido con mis proveedores de todo lo nuevo que estaré ofreciendo en mi boutique para estas fechas que todas tenemos múltiples actividades, y logré actualizarme con las tendencias de estas épocas. Por tal motivo, quiero compartir con ustedes el día de hoy las tendencias que vienen para estas fiestas navideñas, con la finalidad de que estén enteradas de lo que está in.



El encaje está muy de moda. Siempre es muy elegante y delicado, viste muy bien para un coctel o eventos de gala. El brillo también es algo que siempre está presente para nuestras fiestas navideñas, puede ir reflejado en tu vestuario con las lentejuelas o pedrería, está muy in para estas fechas y podría ser tu perfecta opción para lucir en un evento de noche que tengas. Los colores que están siempre de moda en estas fechas debido a la tendencia en que estamos son los oscuros, el negro o rojo burgundy (rojo quemado). Pero aparte de estos siempre te puede ir bien utilizar el blanco, que es muy elegante; de hecho, para las que no sabían, el color blanco es el que sobresale más entre todos los demás colores, por este motivo en la mayoría de los concursos de belleza las misses optan por él.



El rojo, que es el perfecto color que representa la Navidad —y, por cierto, mi color favorito— le va bien a las personas de tez blanca con cabello oscuro. Y último, pero no menos importante, también puedes optar por el dorado, que es un color que considero de mucho glamour.



Les sugiero ir seleccionando sus outfits que utilizarán para estas fiestas con tiempo, con la finalidad de que no anden pegando carreras a último momento. Es mejor planificar con tiempo y tenerlo todo listo, de esta forma se ahorran un detalle más que les pueda estresar en sus múltiples actividades y eventos.