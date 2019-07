3 señales de que estás con la persona equivocada

Cuando alguien está con la persona equivocada su voz interior le susurra: “No te conviene”, “Tú mereces más”, “¿Hasta cuándo vas a aguantar?”.



Y es que quien se encuentra en una mala relación amorosa lo sabe, pero se hace el ciego con tal de no tener que enfrentar un divorcio, una separación dolorosa, no hacer sufrir a terceras personas o simplemente quedarse solo.



Esta columna les quitará la venda a todos los que se preguntan si están en la relación correcta. He aquí tres señales que delatan a la pareja equivocada.



1. A tus familiares y amigos no les agrada tu pareja:



Tengo una amiga que antes de casarse, todos los que la queremos sabíamos que su novio no le convenía, por eso le preguntamos: “¿Estás segura de que ese hombre te hará feliz?”.



Ella se casó y su matrimonio duró solo un año, como todos habíamos pronosticado. Las personas que te quieren no tienen la venda del amor en los ojos y por eso pueden ver los comportamientos negativos de tu pareja que tú ignoras o justificas.



2. Continuamente tienen desacuerdos:



Todas las parejas pelean, ¡eso es normal! Pero te advierto que si se la pasan peleando como “perros y gatos”, significa que esa persona no es buena para ti. En una relación saludable siempre existe más armonía que desacuerdos.



3. Sientes que no puedes ser tú mismo:



Si tienes que cambiar tu comportamiento o dejar de hacer lo que antes disfrutabas con tal de complacer a tu pareja, nunca estarás feliz en esa relación.



Debes estar con alguien que no quiera cambiarte y te acepte tal como eres. En esta vida, para sentirse pleno, hay que tener la libertad de poder expresar lo que somos.



Quiero concluir esta columna recordándote que cuando estás en una relación que no te conviene siempre te vas a sentir inseguro, ansioso y frustrado. Por el contrario, la señal más clara de que estás en la relación indicada es cuando tu relación te inspira paz, seguridad y tranquilidad.





