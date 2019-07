¿Será que realmente me ama?

Hay muchas maneras de encontrar la respuesta a esta pregunta; podrías consultar a una gitana para que te lea la mano o las cartas, también podrías visitar un terapeuta de parejas para que te diga si van por buen camino y hasta podrías desojar una flor para descubrirlo. Sin embargo, hay maneras más efectivas para saber si tu pareja realmente te ama.



Te voy a revelar tres comportamientos negativos que delatan a un hombre que no está enamorado:



1 NO ERES SU PRIORIDAD



Un hombre enamorado siempre te va a poner en primer lugar y los planes que hace contigo nunca los rompe. Puede llegar su cantante favorito a la ciudad, pero si planificó algo importante contigo, no te cancelará.



2 NO LE PREOCUPA TU SEGURIDAD



Un hombre que te ama siempre se preocupa por que no te pase nada malo. Por ejemplo, te llama para asegurarse de que llegaste bien a tu destino, o si tienes que manejar lejos y tienes un auto viejito, él te presta el suyo para que vayas más segura.



3 NO LE INTERESA TU FAMILIA



Aunque un hombre no se lleve con tus familiares, él siempre estará dispuesto a compartir con ellos con tal de complacer a la mujer que ama. Por eso, aunque no se lleve con la suegra o el cuñado, se viste de paciencia en los eventos familiares y siempre pone su mejor cara.



Si un hombre ha mostrado alguno de estos comportamientos, aunque te diga que eres el amor de su vida, lo más probable es que no te quiere de la manera que tú mereces, pues recuerda que las acciones hablan más que las palabras. Si tienes que preguntar si alguien realmente te ama, es una señal de tu instinto dejándote saber que algo no anda bien. Cuando hay amor puro, no queda espacio para las dudas.