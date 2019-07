Higiene con tus productos de maquillaje

Cuántas veces has llegado después de una fiesta y con un cansancio tan grande que te da pereza lavarte la cara y decides irte a dormir, sin retirar el maquillaje de tu rostro. Yo no voy a negar que me ha pasado muchísimas veces, y cada vez que lo hago me arrepiento muchísimo al día siguiente. Es importante que tomemos conciencia, que al dormir con el maquillaje puesto, nuestros poros se congestionan de suciedad y a raíz de esto surge el acné y los puntos negros en la cara. Además el dejar la máscara en tus pestañas, por mucho tiempo, las debilita y causa que se caigan con mayor rapidez.Este es un pequeño ejemplo de errores que muchas cometemos con nuestros productos de maquillaje y debemos tomar conciencia.Por otro lado, muchas tenemos el mal hábito de guardar nuestro maquillaje, lo vamos utilizando poco a poco y nos dura una eternidad. Sé que muchas de nosotras, inclusive hasta orgullosas nos sentimos al decir: “uuhhhh si yo tengo esta pintura desde hace años”. Es importante que estemos enteradas que el maquillaje, así como la comida, tiene fecha de vencimiento, esto quiere decir que eventualmente esa pintura de labios se daña y lo que puede es causarte un mal a tu piel o labios, en este caso. Es elemental chicas que tomemos nota y utilicemos nuestro maquillaje debidamente y no permitamos guardar un labial o un polvo por más de 1 año. Creo que es el momento para que muchas revisen sus cosmetiqueras y realicen una limpieza de esos productos que ya tienen mucho tiempo de estar sin uso, seguramente ya estén dañados.No podemos olvidar la limpieza debida de nuestras brochas, las que utilizamos para aplicarnos los productos, porque al lavarlas debidamente nos permitirá tener un mejor cutis, evitará que se contaminen nuestros poros, y adicionalmente a esto, nos ayudara a que los colores, de los diversos maquillajes que nos hacemos cada día, no se mezclen entre ellos. Las brochas deben lavarse al menos una vez al mes.La última recomendación que me gustaría compartir con ustedes es mantenerse alejada de los espejos de aumento. En lo personal, tengo un inmenso en mi casa y realmente es un error grave, ya que te permite ver mejor cada detalle de tu rostro y esto facilitará que puedas pincharte la cara, como es mi caso, entonces te dañarás el rostro en minutos, adicionalmente a esto, si lo utilizas para depilarte las cejas, es muy probable que te quites más de lo necesario, debido a que con ese espejo se ve hasta el último detalle. Te sugiero que te quedes con los espejos normales, que te ayudarán con una depilación correcta, sin quitarte más de lo que necesitas.Amigas, espero que mis recomendaciones de higiene, con tus productos de maquillaje, sean de mucha utilidad, como lo son para mí.