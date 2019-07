3 cualidades reales de un Príncipe Azul

Cada diciembre tengo como tradición separar dos noches para preparar las tarjetas navideñas que regalaré a mis familiares y amigos.Mientras escribo, escucho música navideña de mi islita, saboreo una tacita de chocolate caliente y me inspiro en los momentos alegres y no tan buenos vividos por ese ser querido durante el 2013, para regalarle palabras de motivación, amor y éxito.



La otra noche le escribía a una de mis primas y me di cuenta de que llevaba más de cinco años deseándole que el príncipe azul tocara a su puerta. Pero antes de agarrar la pluma, reflexioné y analicé por qué, siendo una mujer tan buena, mi prima siempre acababa relacionándose con malos partidos. Y esto fue parte de lo que escribí en su postal:



“Para encontrar el príncipe azul, no importa si llega montado en un caballo blanco, en una motocicleta o en un paracaídas, hay tres cualidades que jamás deben faltarle al hombre de tu vida:



1 Es seguro de sí mismo:



Cuando un hombre es seguro, confía en ti, te permite crecer y no se siente intimidado por tus éxitos. Mientras, un hombre inseguro, te demostrará celos constantemente y tratará de controlarte: desde decirte qué ropa ponerte, hasta tratar de alejarte de tus amigos.



2 Es equilibrado:



Él sabe crear un balance, tiene prioridades en su vida y no permite que el exceso de trabajo, gastos o placeres afecten su relación amorosa. Por ejemplo, no va a gastar el dinero de las vacaciones en un casino, ni va a dejar de acompañarte a un evento familiar porque su trabajo es más importante que tú.



3 Es visionario:



Tiene un espíritu emprendedor, y tal vez no ha alcanzado grandes logros todavía, pero proyecta un buen futuro porque está trabajando fuerte. Por el contrario, un hombre conformista no tiene ambiciones, ni sueña con un futuro juntos…”. Si, al igual que mi prima, eres una soltera con metas y sueños, te exhorto a que este nuevo año comiences a fijarte en hombres seguros de sí mismos, equilibrados y visionarios.



Cualquiera que cumpla con estas tres cualidades podrá ser el Príncipe Azul de tu vida.



