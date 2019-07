Belleza y fortaleza de tu cuerpo

¿Qué significa para usted el concepto de “estar en forma”? Para los deportistas está ligado con poder desempeñarse en su área, pero para la población en general puede significar desde hacer una rutina de ejercicios regularmente hasta la mejora en su estado de salud presente y futuro. Para mí, estar en forma significa mantener un estado óptimo de salud y bienestar general. Estar en forma se relaciona con todos los aspectos de su vida: físico, emocional y mental.



Mi meta como entrenador está más allá de ayudar a alguien a perder de peso. Mi visión incluye el poder apoyar a las personas a ser más fuertes y con un alto nivel de confianza. Lamentablemente hoy en día la sociedad te encasilla en dos categorías, las personas delgadas y aquellas con sobrepeso, y para muchos la primera es el equivalente de estar en forma. Esta creencia a lo largo de los años ha causado un incremento en las enfermedades como: bulimia y anorexia; acompañado de la pérdida de la autoestima en un sinnúmero de mujeres.



Mi invitación esta semana es, aprender a amar su cuerpo sin importar su tamaño o forma y reconocer todo lo que este puede hacer y no es que querer ser delgada sea malo, simplemente cada una debe reconocer que su cuerpo posee cierta estructura ósea, genética, niveles de estrés, entre otros factores, que te hacen único. Recuerdo una conversación con la Dra. Paula Andrea de Chamorro donde comentaba que ella toma en cuenta estos factores para elaborar las dietas de cada una de sus clientas y ayudarles a alcanzar su peso ideal.



Te invito a ver el fitness por lo que en realidad es, una búsqueda de un estilo de vida que te permita alcanzar una versión más fuerte, saludable y más feliz de usted misma. Muchas veces, uno se enreda procurando alcanzar una cifra numérica y no disfruta el proceso. Ponerse a prueba en diferentes áreas del ejercicio físico le permitirá descubrir que su fortaleza no se trata de la persona que se refleja en el espejo, sino de su interior, de su deseo de querer ser mejor y su resiliencia.



Procure ir eliminando los pensamientos negativos sobre su aspecto, recuerde que un edificio fuerte montado sobre una base débil eventualmente se derrumbará. El crecimiento que ocurre cuando uno hace un esfuerzo consciente para mejorar su cuerpo y la vida con la que Dios les ha bendecido es impresionante. Realmente, deseo que usted pueda reconocer su valor. Que puedan verse en el espejo y sepan que son bellas y sobre todo que conozcan todo el potencial que tienen.



Tras la partida de una de las personas más inspiradoras de nuestros tiempos, Nelson Mandela, no me queda más que cerrar con una frase de él, que siempre me ha gustado: “No podrás encontrar ninguna pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir”.