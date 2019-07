Mayor impacto del año

Al sumergirme en la reciente historia de este 2013 para encontrar cuál ha sido el logro más interesante hasta ahora de peleador nicaragüense, me estrello con la severa realidad y es que no ha habido nada de impacto. Es triste, pero así es.



Quizá el triunfo en el mes de julio pasado en Mérida, Yucatán, de Carlos “Chocorroncito” Buitrago, 27 (16 KO)-0-1, podría estar ocupando el puesto más preponderante porque supuestamente era por título mundial interino mínimo OMB, sin embargo, esta entidad, la menos creíble de todas, apareció con la desfachatez de que el nica jamás había sido monarca.



Ni modo. Buitrago consiguió en este año balance de 3 victorias y un empate. Su triunfo contundente en el primer round ante Yáder Escobar, su éxito por decisión unánime ante el invicto mexicano Julián Yedras y el empate contra el actual campeón regular filipino Merlito Sabillo.



En ese sentido Buitrago lleva un paso adelante del resto de peleadores, aún sobre Román “Chocolatito” González, 37 (31 KO)-0, quien extendió su invicto y sus conquistas todas las resolvió por la vía del nocaut, la última en Japón ante Oscar Blanquet.



No obstante, el próximo 31 de diciembre en Osaka, Japón, Félix “Gemelo” Alvarado, 18 (15 KO)-0, podría catapultarse sin ninguna discusión al rol de protagonista, siempre y cuando supere al bicampeón mundial Kazuto Ioka, 13 (9 KO)-0, y lo despoje de la corona minimosca AMB.



La victoria de Alvarado sería el sello de distinción que necesita el boxeo pinolero, ese logro que no llegó durante el año y que este aguerrido púgil capitalino tiene en sus puños.



A propósito, hay que reconocer el rendimiento a nivel casero de Léster Medrano, que ganó siete y perdió una; David “Piolín” Morales tuvo 3-0.