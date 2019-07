¿Qué te motiva a salir de la cama?

En mi último viaje a Miami conocí en el avión a un joven empresario que me preguntó a qué me dedicaba. Le dije con orgullo: “mi trabajo es motivar”. Mi ...



En mi último viaje a Miami conocí en el avión a un joven empresario que me preguntó a qué me dedicaba. Le dije con orgullo: “mi trabajo es motivar”. Mi respuesta lo inspiró a confesar su conflicto laboral, y me convertí en su motivadora personal durante todo el vuelo.



“No sé qué hacer con mis trabajadores” me dijo frustrado y confesó: “tuve que amenazar a algunos con despedirlos porque son una partida de vagos”. Y le aclaré: “¡no hay gente vaga, lo que hay es gente con la motivación equivocada!”.



Le expliqué que en esta vida solo hay dos razones que impulsan a alguien a actuar. Desde que te levantas, hasta que te acuestas, cada acción que tomas es provocada por alguno de los dos. La primera se basa en obtener placer, o aquello que genere sentimientos positivos, y la segunda se basa en evitar dolor, o aquello que produzca sentimientos negativos.



¿Qué impulsa a alguien a levantarse cuándo suena tu reloj despertador en la mañana? Unos se levantan por la angustia de llegar tarde al trabajo y correr el riesgo de quedar despedidos. Mientras que otros, saltarán de la cama por la satisfacción de continuar con sus proyectos o por la emoción de hacer lo que les gusta. Otro ejemplo típico son las finanzas, hay quienes ahorran porque desean tener abundancia, mientras que otros lo hacen para evitar ser pobres.



Así somos, actuamos por la motivación de ganar un premio o evitar un castigo. Esta es la forma como estamos programados desde niños. Se ha demostrado que ambos estímulos funcionan. No obstante, es mejor tomar decisiones motivadas por sentimientos que inspiren paz, gozo y armonía, ya que son los que generan situaciones y emociones positivas.



Le dije al joven empresario del avión que para exterminar la vagancia en su empresa en vez de asustar a sus empleados con despidos, mejor los incentivara a trabajar por premios. Le aseguré: “quemarse las pestañas para ganarse un viaje a Europa, suena más sabroso que trabajar duro para no acabar de patitas en la calle”.



De ahora en adelante, cuando busques motivación ¡en vez de actuar por el miedo a fracasar, hazlo por el deseo de triunfar!





