Apuesta por el short de guipur

La Navidad y víspera del Año Nuevo son momentos para disfrutar en familia y con tus seres queridos; es en esta época del año cuando queremos lucir más bonitas y en la que los eventos no faltan, muchos de ellos casuales y en la playa. Es por ello que mi apuesta del “look do dia” es para esas actividades previas al Año Nuevo en la playa, o bien final de semana en la ciudad.



Esta semana aposté por una de las piezas que están muy de moda y es clave en nuestro guardarropa: el short de guipur. Fácil de combinar, es una pieza que te hará lucir romántica, cómoda y elegante dependiendo de tu producción.



No tengas miedo de combinar encajes y colores, agrégale actitud y tu propio estilo al look; un lindo maxicollar es siempre una excelente opción para arrasar e infaltable en ambos looks.



Para la playa puedes apostar por un crop top de guipur con maxicollar y en la ciudad por una blusa llena de estampa para agregarle colorido al short.