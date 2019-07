¿Cómo obtener el cuerpo perfecto?

El fin de semana pasado asistía en una actividad en la que estuve sentada con un grupo de mujeres hablando de todo un poco, como es de costumbre siempre tenemos varios temas en común que son la moda, la dieta, los hombres, la casa, entre otros… Conversando con ellas hablábamos de qué dietas hacemos, qué tipo de ejercicios nos funcionan.



Aquí les comparto mis pensamientos...



El cuerpo perfecto no existe…o bien ¿el perfecto para quién? Perfecto solo Dios. Es importante que hagamos una dieta balanceada que ejercitemos nuestro cuerpo debidamente, que estemos estables y equilibradas emocionalmente. Pero físicamente el cuerpo perfecto no existe. Ni la modelo que vemos en las grandes vallas de publicidad, ni las que salen en las portadas de las revistas. Nadie tiene el cuerpo perfecto, todas tenemos imperfecciones y debemos amarnos tal cual somos. Tenemos que aprender a trabajar nuestras debilidades, pero también aprender a vivir y querernos y aceptarnos a como somos.



Ahora en día existe mucho photoshop, muchas ayudas que recibimos las modelos en las fotos, y esto es lo que hace que nos veamos mejor en las campañas y fotografías. Pero es importante que estemos claras que todas somos imperfectas, por lo cual no nos sintamos mal por tener celulitis, por tener un gordito por ahí, una espalda ancha, etc…



La gente nos ve como nosotras nos proyectamos. Proyectemos seguridad, amémonos, estemos contentas con nuestras curvas y verás cómo las personas empezarán a ver tu belleza más que antes.



Muchas mamás comentan delante de sus hijas: ¡Qué gorda que estoy, debo bajar de peso!, etc... Recuerden que los niños cuando están pequeños son una esponja y absorben todo lo que escuchan y sobre todo quieren seguir el ejemplo de sus padres.



La próxima vez que digas estas cosas, mide tus palabras ya que no sabes qué tanto impacto puede causar esto en la vida de tus hijos. Amigas, es importante que nos aceptemos tal cual somos. Claro que esto no quiere decir que no tengas disciplina en comer saludablemente y ejercitar tu cuerpo, pero existen detalles o genética que no podemos luchar contra ella. Amemos cada etapa de nuestras vidas y no permitamos que nuestra mente y complejos nos limiten a ser felices.