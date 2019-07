Mi secreto del éxito

¿Cuál es el secreto del éxito?

Esta es una de las preguntas que más recibo de mis seguidores, especialmente a principio de año, cuando todo el mundo se propone lograr nuevas metas. Mi experiencia en el campo de la superación personal me ha mostrado que todas las personas tienen una opinión diferente. Sin embargo, una buena guía de cómo lograr el éxito es preguntar la opinión de quienes han alcanzado grandes logros.



Por ejemplo, una vez conocí a Aslam Khan, presidente y CEO de los restaurantes Church’s Chicken, con más de 1,600 tiendas en Europa, Asia, África y toda América. Cuando le pregunté cuál era su secreto, me dijo: “¡Una buena actitud! La manera en la que trates a las personas con quienes trabajas influirá un ciento por ciento en la lealtad y respeto que recibas de ellos”.



Si le preguntas al famoso golfista Tiger Woods cuál es el secreto de su éxito, te dirá lo que siempre responde en todas las entrevistas: ¡disciplina! Así que, aunque esté agotado, resfriado o lo hayan invitado a una gran fiesta, eso no lo detiene para entrenar diariamente.



Mi amiga y colega, la Dra. Nancy Álvarez, reconocida sexóloga, psicología y terapeuta familiar, dice que su secreto ha sido “trabajar duro”. Esto quiere decir, dejar la vagancia a un lado y levantarse temprano. Ella siempre repite: “¡Al que madruga Dios le ayuda!”.



Mi tío Rubén Rodríguez, fundador de una franquicia de más de 300 restaurantes, dice que el éxito de su negocio fue su obsesión. Me explicó: “Como cuando estás enamorado, que piensas en tu amado 24 horas al día, así me obsesioné con mi negocio”.



Por otro lado, el billonario Donald Trump una vez dijo: “El verdadero éxito se mide de acuerdo a cuán feliz eres”. Mi opinión sobre el secreto del éxito es la siguiente: “Descubre cuál es tu talento especial y empléalo de una forma que beneficie a otros”. Cuando encuentres ese don mágico que posees, agrégale los secretos antes mencionados; sé disciplinado, ten buena actitud, trabaja duro y obsesiónate con tu sueño. Esto te garantiza no solo el triunfo, sino también la felicidad.



Para más motivación visita: El Empujoncito de María Marín en www.youtube/MariaMarinonline.com y síguela en twitter @maria_marin