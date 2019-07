Tips para cumplir con tus propósitos

Ya iniciamos 2014 y esta semana sé que muchos estamos iniciando con nuevos objetivos y propósitos a cumplir. Los inicios de año a mí siempre me gustan porque son la oportunidad para realizar cambios significativos en nuestras vidas. Pero también hay una realidad innegable y es que la gran mayoría de las personas se trazan metas que en tan solo el primer trimestre del año se les olvidan, y cuando ven ya pasó otro año más y no las lograron cumplir. ¿A cuántos nos pasó esto en 2013?



Hoy quiero compartir con ustedes una de mis metas para este 2014 y se que está en la lista de casi todas las mujeres que leen esta columna, y es tratar de ser una persona más saludable. Con esto me refiero a trabajar más en mi estilo de vida en cuanto a alimentación, ejercicio y cuidado personal. Esta es una meta que muchas personas se proponen ya sea por temas de salud, por vanidad o bien por calidad de vida a largo plazo. Yo lo hago por los tres motivos, y les sumo que este año ya estoy pidiendo bebé.



¿Cómo voy a obtener esto? O mejor dicho ¿cómo lo voy a poder mantener a lo largo del año? Esta es la pregunta del millón y lo que más cuesta es la constancia, pero también esta será la clave del éxito y de ver los resultados que queremos.



A continuación les comparto los tips que a mí me ayudarán a lo largo de este año:



Enfocarse: Es importante estar claro de lo que uno quiere y más que claro saber el porqué uno lo está haciendo. Cada vez que estés débil o sientas pereza de ir a hacer ejercicios, recordarte el porqué estás haciendo todos los sacrificios y más que eso, lo bien que te vas a sentir cuando llegues a tu meta.



Metas a Corto y Largo Plazo: Es importante que tengas una meta generalizada de cuánto quieres bajar, pero también es más importante que tengas una meta de la semana o de la quincena. Esta será la meta que verás a corto plazo y la que te mantendrá motivada a cumplir. La meta a corto plazo debe ser algo obtenible, no algo inalcanzable, si no, tenderás a desanimarte rápidamente.



Premios: Cuando vayas cumpliendo tus metas, otórgate premios pequeños. Regálate ropa, masajes, salón… algo… pero que sea algo que esté enfocado a lo mismo, a verte bien. No te regales un día libre de la dieta… porque eso solo atrasará tu proceso.



Te dejo estos tips que espero te sean útiles como lo han sido para mí. ¡Feliz 2014 a todos y a iniciar con mucho entusiasmo!