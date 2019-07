Encontrá tu corte de cabello perfecto

Cuando llega ese momento de cortarnos el cabello o pensar en un cambio de look, es importante que conozcamos debidamente cuál es el corte que se adecua a nuestro rostro. En muchas ocasiones nos antojamos de cortes que utilizan las artistas, como el famoso de Victoria Beckham, que le quedaba espectacular; pero al realizárnoslo puede que no se vea tan favorable. Esto se debe a que no todos los cortes de cabello son ideales. Por ello, es importante que conozcamos cuáles son los más apropiados, según cada caso.



Si tienes un rostro redondo, que en muchas ocasiones se conoce como rostro de bebé, se debe optar por un corte de cabello que trate de alargar; esto lo logramos con cabellos largos por debajo del mentón, para darle una visión que adelgace un poco la cara. Trata de mantenerte alejada de cortes pequeños o de muchas capas.



Si la forma de tu rostro es cuadrado, en este caso lo que quieres es suavizar un poco tus facciones. Normalmente los rostros de este tipo tienen muy marcado y ancho el mentón, por eso lo que quieres es crear una visión de ángulos en el mismo. Lo que te sugiero es que optes por capas por el mentón, esto te ayudará a bajar un poco la dureza de tu rostro. Puedes utilizar cualquier tipo de largo de cabello, siempre y cuando juegues con las capas.



Los más privilegiados



Los rostros ovalados son los más dichosos, diría yo, ya que debido a su forma, prácticamente cualquier corte de cabello les queda bien.



Para los rostros delgados lo que quieres es darle una sensación de llenura o que den la impresión de ser más anchos de lo que son, por lo cual te sugiero que optes por cortes que tengan volumen; pueden ser preferiblemente cortos o bien hasta el hombro, con muchas capas, que te darán una sensación de más llenura. Trata de evitar los cortes rectos y largos, ya que lo único que lograrán es que tu rostro se vea más delgado de lo que ya es.



No olvides



Estas son mis recomendaciones, pero no todo está escrito en piedra, mucho tiene que ver tu estilo, tu personalidad y forma de ser. Te recomiendo que la próxima vez que decidas realizarte un cambio de look, analices con tu estilista tu tipo de rostro y sobre la base de esto determines cuál es el look que se adecua mejor a él, con la finalidad de destacar tus mejores atributos y disimular los que te gusten menos.