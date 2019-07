Divina en orquídea

Alegra tu día con la fuerza de un color vibrante; el tono orquídea y sus variaciones es la apuesta perfecta para llenar de alegría tu 2014. Este tono lleno de actitud que es además una excelente opción para looks de día como de noche, es el elegido para ser el protagonista este año.



Para este look, además de apostar por el color del año, opté por la tendencia de looks monocromáticos, decidí darle mayor fuerza e impacto al look con falda y blusa en la misma tonalidad sin llegar a ser aburrido, pues los accesorios fueron destaque para quebrar el look.



Los looks monocromáticos son siempre una buena opción para alargar la silueta, lucir más delgada y hacer que el look se vea más elegante y hasta con la impresión de vestido.



A pesar de estar muy de moda lo looks monocromáticos, la mezcla de estampas y colores continúa con mucha fuerza para este verano, por lo cual siempre se vale recargar el look de colorido y estampas fuertes.