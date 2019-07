En forma y bella

Toda mi vida he sido deportista y siempre me he estado cuidando para mantenerme bien físicamente. Les puedo garantizar que he probado muchos ejercicios, entre ellos las clases de baile, aeróbicos, zumba, kickboxing, boot camp, soccer, basketball, softball entre muchas otras cosas. Como verán, realmente he hecho de todo.



Hace varios meses les compartí en mi columna semanal, que había iniciado a correr en la caminadora y que poco a poco he ido mejorando mi resistencia y mi intensidad para ir logrando cada día un poco más.



Hoy les quiero compartir mi experiencia de correr, para ver si les es útil a ustedes para sus metas físicas.



Luego de haber iniciado a correr en la caminadora, decidí probar corriendo en la calle, les cuento es una experiencia mucho mejor. Te distraes conociendo distintas rutas, viendo a la gente caminando, paisajes etc.



En resumen, es mil veces mejor que estar en una caminadora, además de que se trabaja mucho más que en la caminadora. A través de las corridas me he ido dando cuenta de que el cuerpo es, literalmente, una máquina; a veces uno se subestima y cree que no puede llegar a correr muchos kilómetros, pero con la persistencia y consistencia todo se puede. Realmente, créanme, ¡sí se puede!



Estiliza la figura



Pero lo mejor aun es que el correr ha sido el único ejercicio que he podido notar, que como siempre he querido afinar mi cuerpo, ya que no todas nacimos muy finas, que poco a poco el cuerpo se va moldeando hacia verse menos grueso.



Esto señoras, dejenme decirles, ningún otro ejercicio me lo ha dado. El correr es un ejercicio de cardio, el cual va directo a la baja de peso. Es bien completo, que te ayuda y trabaja muchas de las áreas de tu cuerpo como los brazos, cintura y, por supuesto, piernas.



Además de eso te ayuda a liberar estrés y te permite reflexionar y pensar en tus actividades del día mientras lo vas haciendo. Asimismo, es un ejercicio que no requiere de mucha inversión para poder realizarlo. Todo está en tener tu ropa adecuada y un buen par de tenis que le brinden la debida protección a tus pies, y estás lista para iniciar.