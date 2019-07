Amor y vida saludable

¿Celebras el día del amor y la amistad? Ya vemos como el comercio y las promociones no se han hecho esperar con motivo de San Valentín. Es una fecha para celebrar y compartir no solo en pareja sino con nuestros amigos y familia, ¡cualquier día es ideal para celebrar el AMOR!



Generalmente esta celebración implica salir a comer, compartir bocadillos o regalitos que son comestibles. Aunque les suene raro, en cuestión de pareja, hasta la forma de comer tiene algo que ver. Por ejemplo, hay parejas que tienen un punto en común, pues comen de forma abundante, poco sana, con manjares exagerados en calorías, adoran la comida chatarra, las frituras y lo disfrutan. Otras parejas por el contrario buscan opciones livianas, gourmet o no, pero siempre ricas en nutrientes que favorecen su salud; innovan recetas con ingredientes exóticos y hasta comparten la práctica de actividad física. Sin embargo, hay parejas para quienes los hábitos de alimentación y la forma de comer es el talón de Aquiles y muchas veces, el motivo de la discordia.



¿Compartes con tu pareja ánimo y conciencia para establecer un estilo de vida saludable?



Si la respuesta es afirmativa, disfruta viviendo una vida más saludable junto a tu pareja y sean un pilar mutuo para seguir adelante. Tendrán un crecimiento compartido en este aspecto y serán testimonio para sus hijos.



Si la respuesta es negativa, es importante reconocer y respetar la posición del otro. Realmente cada quien es responsable de su propia salud, pues cuando vivimos una relación somos compañeros, no padres. Por esto hay que negociar sin perder la calma, cuando el otro no comparte nuestros mismos principios, así sepamos que no son los adecuados.



Si tu pareja quiere cuidarse y tú no, respeta esa opción y más bien apóyalo (a). Esto puede que sea importante para él (ella). Si el caso es al contrario y tú eres quien vigila tu salud, pero tu pareja no lo comparte, solo dile las motivaciones que tienes para hacerlo y solicita respeto hacia tu conducta.



Sin extremos



Ningún extremo es bueno y buscar puntos en común y ser moderado es lo ideal. Busca opciones para celebrar San Valentín de manera equilibrada, rescatando el amor que debes tener hacia ti mismo y el respeto y apoyo a tu pareja.