Una idea especial para San Valentín

Ya se acerca el 14 de febrero y muchas personas están pensando en qué regalarle a su pareja o esa persona tan especial en su vida. Hay muchos que dan regalos como perfumes, una camisa…, pero creo que es importante que recordemos que es un día para celebrar el amor más que para dar algo material.



Para mí San Valentín es una fecha en la que te tomas tu tiempo para decirle y recordarle a esa persona especial en tu vida cuán importante es. Claro, siempre se dice, eso se debe hacer todos los días, efectivamente es cierto; pero también creo que es lindo e importante tener ese día especial en el que haces algo distinto y lindo para tu pareja o bien para tu mejor amiga o amigo, recordemos que es el Día del Amor y la Amistad.



Algunas opciones



Gracias a Dios ya llevo más de diez San Valentines celebrándolos con mi esposo y he hecho de todo. Realmente darse a la tarea de buscar o hacerle un gesto lindo a veces es difícil, por eso me gustaría compartirles tres experiencias lindas del día de los enamorados que hemos tenido, que quizás les sean útiles para organizarle a su pareja.



1. La primera fue cuando estaba en el colegio todavía. Para esa fecha lo que hice fue regalarle un corazón; yo lo decoré enteramente de papel crepé y por dentro en pequeñas tarjetitas y manualmente le escribí 100 motivos por los cuales lo amaba. Mi novio en ese momento estuvo muy contento y le encantó mi regalo.



2. Otro año estaba recién operada de las cordales, me las habían quitado y por ende se podrán imaginar lo inflamada que andaba… parecía Quico. Esa vez con ayuda de gente me fui a su cuarto y se lo decoré enteramente con chimbombas de helio, chimbombas en el piso, papelillo cortado en formas de corazones y rosas; le coloqué en el centro de la cama un pequeño regalo. Eso también le gustó, sobre todo porque sabía que aun con el malestar que tenía me había tomado el tiempo y esfuerzo para hacerle un gesto.



3. La tercera experiencia que les quería compartir es algo con lo que nunca quedarías mal y para mí fue súper romántico. Esta me la hizo él a mí. Y fue una cena romántica con velas y todo en el patio de su casa. Ese día él se tomó la tarea de preparar un menú de diversos platos (entrada, plato fuerte, postre, etc…) y él mismo los preparó. Esto definitivamente fue súper romántico.



Estas son algunas ideas románticas de cosas que pueden hacer para ese día tan especial. Recuerden, este día es de dar algo de valor sentimental más que económico.