H.Bravo H.Bravo Crítica a los intelectuales de Freddy Quezada Los intelectuales de Freddy Quezada, publicado en el blog ciudadano de END el 4 de mayo del 2008, está dirigido contra Gioconda y Alejandro Serrano o contra Marx. Porque está ...

Mayo 31, 2008, 4:43 p.m.

Los intelectuales de Freddy Quezada, publicado en el blog ciudadano de END el 4 de mayo del 2008, está dirigido contra Gioconda y Alejandro Serrano o contra Marx. Porque está buenísimo, en cuanto publica la foto de Helen, todo lo demás me parece basura, tenía que haberlo escrito un argentino, alemán inmigrado.



Hemingwey y Carlos fueron dipsómanos, Keruac adicto a las drogas, Miguel Ángel creo que fue como Lorca homosexual y etc., etc., el problema no es si fue desleal o monógamo, es una esfera que se cuece a parte, lo terrible es que Carlos Fuentes dijera: "Echeverría o el fascismo", pero en esto no se equivocaba José Revueltas, Vargas Llosa es un hijo de la derecha recalcitrante, retrograda, paleolítica y aliada del imperialismo yanki.



Borges le daba a los asesinos de Argentina, aval y crédito. Y Octavio Paz igual que Tomás Borge le encantaba fotografiarse con Carlos Salinas. Y la lista es larga, pero ¿quién se atiene a las opiniones políticas de estos artistas?, ¿quién?, hacen ruido nada más, pero nada de lo que digan es paradigmático.



Darío pudo escribir su "A Roosvelt", pero está allí, nada más, podemos citarlo y nada más, son las masas, el pueblo trabajador, el proletariado, los esclavos, los siervos los que resuelven los problemas más sentidos de un país. Entonces cuál es la preocupación de este argentino, en los términos de que lo puritano y el pensamiento tienen que ir juntos, y no, porque entonces los maronitas serían únicamente los que podrían dirigir los movimientos sociales, que si Fidel se casó tres veces, que si el Che dos y tonterías de esa, lo único que hacen es meter ruido, en tanto que hay trabajo ingente para explicar la verdad sobre lo que es el imperialismo.



Que si Platón no le heredó el liderazgo de la Academia a Aristóteles y por eso, renunció y se fue a Macedonia, y qué. No tienen esas cosas importancia. Más todavía, que si Neruda era grande, gordo y feo, pero sus 20 poemas, son lo contrario. Entonces ¿qué?.



Oye Freddy que buena foto conseguiste de Helen y te digo más, una nieta de Marx, es modelo en la Inglaterra de hoy, ¿y que?.