Las estampas están de moda

Se aproxima el verano y desde ya se empieza a sentir el calorcito y en muchas de las tiendas y boutiques como la mía, Cristiana’s Closet, están entrando las colecciones que nos van dando la pauta sobre las tendencias en modas que vienen para este verano. Con la finalidad de que nadie se quede atrás es que decidí escribir mi columna de hoy para comentarles un poco de los estilos y colores que vienen más fuertes para esta época.



En muchos países existen las cuatro estaciones y por tal motivo sí se ven muy marcadas las diferentes etapas del año acorde a la vestimenta. En Nicaragua prácticamente pasamos en verano todo el año y por ende es en estas fechas que verdaderamente podemos lucir lo que está a nivel mundial o, mejor dicho, lo más “in”.



Flores



Las flores vienen fuertes en esta época. Estas en estampados y en telas como bordadas se van a ver mucho esta temporada. Lo floreado es importante balancearlo con tu vestimenta, para que no se vea demasiado recargado. Lo importante es que si utilizas una pieza de tu ropa en estampado floreado, des un balance con colores sólidos en la otra, ya sea la blusa o bien el pantalón.



El color salmón, o también conocido como el color ‘peach’ en inglés, es otro que viene con mucho empuje. Este es bastante romántico, suave y tenue; lo podés utilizar perfectamente en el día y en la noche.



Por último, tenemos el neón. Sí, así como suena, estamos regresando al neón; pero en esta ocasión viene en colores más fuertes y llamativos, como es un verde claro o naranja intenso. Estos en diseños tribales se verán muy bien.



Las invito a que tomen nota y desde ya vayan revisando su clóset para ir alistando esas prendas que las harán lucir a la moda para estas fechas.



Les garantizo que al utilizar cualquiera de las tres tendencias mencionadas en esta columna estarán muy a la moda y lucirán muy bien. Lo importante es siempre crear un balance correcto y no recargar la vestimenta. Yo siempre digo: menos es más… y me refiero a menos en la cantidad de accesorios que nos ponemos, no a la cantidad o largo de la ropa.