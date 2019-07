Entrenamiento con salto de cuerdas

Tener exceso de peso en su cuerpo puede traer varias complicaciones. Las más comunes que puede conocer son problemas de presión alta, enfermedades del corazón y la osteoartritis. Es importante que retomemos un poco cómo funciona la pérdida de peso. Una libra tiene 3,500 calorías, por ello para que usted pierda una libra a la semana, debe eliminar 700 calorías por día. Esto lo puede hacer de múltiples maneras, eliminar esas calorías de su dieta o bien las puede tratar de quemar por medio del ejercicio físico o, en el mejor de los casos, una combinación de ambas cosas.



Continuando con las opciones de ejercicios cardiovasculares que les sacan de las convencionales máquinas cardiovasculares, el día de hoy les hablaré sobre saltar la cuerda. Además de ayudar con la pérdida de peso, esta actividad resulta beneficiosa porque ayuda a mejorar: su coordinación, agilidad, velocidad y resistencia. Metabólicamente es uno de mis ejercicios favoritos, ya que se utilizan muchos músculos a la vez, desde sus pantorrillas, hombros, espalda y todo el core. Su impacto medio aumenta la densidad de sus huesos, pero no es tan fuerte en sus articulaciones como correr.



Por encima de todos estos beneficios, saltar la cuerda es divertido. Siempre hay patrones nuevos con los pies con los que uno puede trabajar, así como agregar movimientos con los brazos, aparte de que las cuerdas son accesibles en términos de precio y son fáciles de llevar a cualquier lugar. Si usted es una persona que viaja mucho y le interesa mantenerse activa durante sus viajes de trabajo o de placer, una cuerda es justo lo que necesita.



Intervalos



Una manera en que yo utilizo el salto de cuerdas con mis clientes para elevar las calorías que quemamos con las pesas son los intervalos de salto de cuerda. En vez de descansar entre ejercicios, sustituimos esto por un tiempo selecto para saltar; así mantiene el ritmo cardiaco elevado y promueve la quema de grasa. En otras ocasiones puedo colocarlo como parte de la rutina en alguna combinación de ejercicios. También puede utilizarse al principio de las rutinas, como calentamiento.



Aunque la cuerda puede ser frustrante para un principiante, tienen que saber que tomará tiempo y práctica dominar el movimiento. No sé cuántas han escuchado la frase “la práctica es la madre de todas las habilidades”. Esto definitivamente aplica para el salto con cuerdas. Esto es clave, porque, aunque a mí me fascina como un ejercicio de acondicionamiento físico, uno debe hacerse proficiente con ella primero. Esto va a evitar que se frustre rápidamente y, por supuesto, que en la medida que agarra experiencia uno se vuelve más eficiente. Por lo tanto, si nunca ha saltado la cuerda, considere iniciar con espacios de veinte segundos sin parar. Como estamos aprendiendo una nueva habilidad, el cuerpo es más capaz de aprender cuando está fresco, no fatigado. Así que lléveselo por partes.



Consulte

Si nunca ha ejercitado o no lo ha hecho en mucho tiempo, recuerde siempre consultar con un médico antes de intentar saltar la cuerda o realizar cualquier ejercicio de alta intensidad.