Ocho pasos para que las mujeres puedan liderar con pasión

Tengo que ser honesta. Hasta hace muy poco, las palabras “liderazgo” y “pasión” no formaban parte del léxico de mi generación. Y utilizar las dos juntas en una frase me ha hecho sentir incómoda. Gracias a charlas acerca de “lean in”, “buscar la perfección” y el “por qué las mujeres todavía no pueden tenerlo todo,” se inició una conversación sobre estos temas. La Vicepresidencia del Sector Privado del BID intenta llevar esta conversación a su sede en Washington, DC con su serie de charlas “Promoviendo Mujeres Líderes en el Sector Privado”.

Más de un centenar del personal asistió a una conversación con Inez Murray, directora ejecutiva de la Global Banking Alliance for Women (Alianza Global de Banca de la Mujer), la cual me ha puesto un poco más cómoda con esas ideas. Los puntos de vista personales que compartió nos dejó sonriendo, debatiendo y, lo más importante, reflexionando.

No es frecuente que los líderes de la industria vienen a su oficina y se abren sobre su infancia, los compromisos personales y la experiencia profesional en el transcurso de un desayuno. Inez fue honesta y elocuente. Sus reflexiones fueron dirigidas a colegas de todos los géneros y edades, enmarcando su discurso en torno a la forma en que encontró su pasión. Una pasión que la ha llevado por todo el mundo y le ha permitido convertirse en una figura principal en la promoción del “Mercado de la Mujer” – un impulso para la creación de riqueza y el acceso de las empresas de mujeres tradicionalmente insuficientemente atendidos. Sus consejos se pueden resumir de la siguiente manera:

1. Volver a tus raíces. Inez empezó mencionando los humildes comienzos de sus padres en Irlanda y los valores del trabajo duro y la gratitud, asegurando que “de dónde vienes, tu sentido de lugar, tu comprensión de lo que eres y por qué eres afortunado forman de tu identidad.”

2. Mantenerse auténtica. Es difícil “liderar con pasión” si no se tiene una pasión. Inez ha dedicado muchos años al trabajo en el terreno compartiendo y participando con aquellos con los que estaba más interesado en trabajar – las mujeres microempresarias. El tiempo dedicado a esta pasión la obligaron a bucear más profundo: pasó tiempo en India y Nicaragua, entre otros sitios, tratando de entender comportamientos, aspiraciones y las necesidades de las mujeres con las que trabajó. Mantenerse fiel a lo que la apasiona y aprender todo lo que pudo la inspiró. Esta conexión entre lo que eres y lo que haces es lo que Inez define como la “autenticidad”. Esa autenticidad es también lo que inspira y llama a otros a la acción.

3. Reconocer los beneficios del balance de la vida personal y laboral. Hizo hincapié en que “la vida” en la “conciliación laboral” no es sólo acerca de las mujeres que tienen hijos, sino sobre todas las personas que tienen una “vida” fuera del trabajo. Siempre habrá compensaciones, algunas más difíciles que otras; sin embargo, nos animó a pensar en qué otra cosa podríamos obtener de la parte de “la vida”. Seguro que hay lecciones que aprender del estilo conyugal de resolución de problemas, la inocente pregunta de un niño o el entusiasmo por una afición que nos dan nuevas ideas y perspectivas para llevar de vuelta a la oficina

4. Buscar esa promoción. Posicionándose para promociones en puntos concretos de su carrera fue una solución para obtener una mayor flexibilidad, limitar los viajes y recortar esas tareas laboriosas innecesarias cuando la parte de “la vida” requiere más de su tiempo. Sheryl Sandberg escribió en su libro Lean In: “No ponga el freno. Acelere. Mantenga un pie en el pedal del acelerador hasta que deba tomar una decisión. Esa es la única manera de asegurarse de que, cuando llegue ese día, tendrá una decisión real que tomar”. Inez es un testimonio real que demuestra como “acelerar” funciona. Ahora ella tiene la suerte de tener una carrera respetada y la capacidad de estar en casa la mayoría de las noches para la cena.

5. Maximizar tu día. Correr a casa para ayudar con la tarea a los hijos, cuidar de un familiar anciano o, simplemente, ver los Juegos Olímpicos de Invierno: hasta ahora conocíamos los consejos sobre cómo realizar estas cosas a la misma vez que cumplir un mejor desempeño en el trabajo. Combina tus desplazamientos con ejercicio físico, renuncia a reuniones innecesarias, encuentra tiempo para la creatividad y trata de gestionar de forma eficiente (sin ignorar) la política de oficina.

6. Construir tu propia marca. Igual que las carreras evolucionan también lo hacen las pasiones, y, finalmente, todo se une en “la marca personal”. Construir una marca ayuda a posicionarte y permite que los demás sepan cuándo llamar en tu ayuda. Inez dijo: ” No es contradictorio el trabajo en tu pasión y llevar el éxito a tu organización. Haz que todos ganen”.

7. No te subestimes. Esta observación se dirige específicamente a las mujeres, pidiendo observar a nuestros colegas masculinos. “¿Alguna vez has conocido a uno que no preguntaba por un aumento de sueldo, por una promoción? Aprende y tómalo como ejemplo”. El momento de evaluación anual de desempeño puede ser un momento para reflexionar sobre lo que quieres y tener estas conversaciones con los jefes.

8. Diviértete. La vida es corta. Pasa este tiempo de forma inteligente haciendo algo que te gusta y apasiona. Esto me hace sentir mucho más cómoda con la idea de liderar con pasión y me parece que es cuando el éxito y el liderazgo vienen de forma natural.

Esta Columna fue originalmente publicada en el Blog Desarrollo a través del Sector Privado del Banco Interamericano de Desarrollo BID.