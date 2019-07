Trend: skort

Para este verano la pieza que no puede faltar en tu guardarropa es la skort o bien falda short.Hemos visto las skorts con mucha fuerza y como favorita ...

Para este verano la pieza que no puede faltar en tu guardarropa es la skort o bien falda short.



Hemos visto las skorts con mucha fuerza y como favorita de todas las fashionistas en esta temporada, la recomiendo para en este verano lucir glamurosa y, sobre todo, apostar por comodidad en estos días de altas temperaturas.



Para un look más ejecutivo o bien menos casual, apuesta por agregar un blazer que aportará esa elegancia y lo dejara aún más fashion.



Tips Niní:



Ojo con utilizar las skorts en ambientes más serios o de trabajo, recordemos que no es recomendado utilizar piezas muy cortas para trabajar.



Créditos:



Vestuario, accesorios y calzado: Almacenes Siman Nicaragua / Dudas o preguntas: info@ninifashionstyle.com / Más tips: www.ninifashionstyle.com