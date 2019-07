Los accesorios indispensables del verano

Se vino el verano. La intensidad del sol nos recuerda que llegó la época más calurosa del año, y con ella toda una tendencia en modas que lo acompaña y nos permite a las mujeres ser más creativas con nuestra vestimenta. En esta época del año, lo colorido y las telas frescas con movimiento no pueden faltar. Es época de ir a la playa, ya pronto viene la Semana Santa y estoy segura de que muchas de ustedes, como también es mi caso, andan viendo las opciones de vestuario y outfits que llevarán o lucirán en los viajes al mar y los compromisos que tienen en estas épocas.



En estas fechas, lo importante no solo es el vestuario que luciremos sino que también podemos acompañarlo con el sello tan importante que le dan los accesorios, que lo complementan para hacer tu look original y a la moda.



A continuación les quiero compartir algunas recomendaciones respecto a los accesorios que no pueden faltar en tu armario para este verano:



Lentes de sol: Estos le darán un toque importante a tu look playero y a la misma vez protegerán tus ojos de los rayos del sol.



Pareo: El pareo es el perfecto acompañante de tu traje de baño, él te vestirá y es una pieza práctica al salir de la playa o piscina, a la vez no ocupa mucho espacio en tu bolso. Trata de utilizarlo en colores llamativos y juega utilizándolo de diversas formas.



Bolsos: Un bolso grande no te puede faltar. En él llevarás todas tus necesidades para un día en la playa. Opta por un bolso que sea funcional y espacioso.



Collares: Los collares y aretes son excelentes para estas épocas, estos pueden hacer tu traje de baño lucir más elegante y diferente. Opta por accesorios que sean en materiales como madera, conchas o bien colores vivos. Procura evitar la pedrería con brillo, ya que esta no se ve adecuada en la playa.



Pañuelos: Estos son un complemento perfecto para tu cabellera, además que te la protegerá de los rayos de sol también te dará un look distinto. Los pañuelos los puedes amarrar de diversas formas.



Plataformas: Claro que siempre es importante llevar las chinelitas, pues son indispensables cuando te dispones de ir a la playa a bañarte o a la piscina; también unas plataformas pueden ser ideales cuando quieres verte elegante en la playa. Por las noches, cuando vas a ir a cenar a algún restaurante o bien durante el día que tienes invitados o eres invitada en una casa de mar, unas plataformas te dan elegancia y a la vez son adecuadas para la ocasión.