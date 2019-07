El 2013 resumido en 3 historias

Esta semana se ha publicado el “Panorama de la efectividad en el desarrollo 2013“, que anualmente edita el Banco Interamericano de Desarrollo. En esta edición se recogen tres proyectos desarrollados por la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social para impulsar un desarrollo social más equitativo desde el cimiento de la economía: el trabajo.

Aunque sólo muestran una parte del trabajo que desarrolla esta Unidad, y cubren sólo algunos de los países a los que estamos apoyando, estos tres proyectos son una buena muestra de las iniciativas que se vienen desarrollando en los últimos años.

Creando mejores trabajos

El PACE (Programa de Apoyo a la Capacitación y al Empleo) de México es uno de los programas de servicios de empleo más completos y de mayor éxito en América Latina y el Caribe. Durante los últimos 20 años, el PACE está contribuyendo a que los empleadores puedan identificar más fácilmente a aquellos trabajadores que posean las destrezas adecuadas y para los solicitantes encontrar mejores puestos de trabajo. Leer artículo completo.

Mejor intermediación laboral

Encontrar trabajo no es nada fácil. Es posible que la información sobre las vacantes existentes sea difícil de obtener, que las aptitudes del solicitante de empleo no se ajusten del todo a los requisitos que exigen las compañías, o que los empleadores sean reacios a contratar a alguien a quien no conocen personalmente. Bolivia inició en 2010 la expansión y mejora de la cobertura del Servicio Plurinacional de Empleo (SPE) con el propósito de incluir una serie instrumentos de intermediación. Leer artículo completo.

Más información para ampliar la cobertura social

La mayor parte de los trabajadores de América Latina y Caribe aún tienen un acceso reducido o nulo a los servicios de salud y de pensiones en muchos de los países de la región, a pesar de años de crecimiento sostenido y de muchos esfuerzos reformistas. Para intentar establecer las causas de estas carencias, el BID y cinco de sus países socios han lanzado una encuesta ambiciosa y sin precedentes con la cual se proponen compilar información que ayude a los gobiernos a evaluar la cobertura y calidad de sus sistemas de protección social. Leer artículo completo.

