¿Cómo usamos los datos abiertos?

Los equipos de Open Finance del Banco Mundial y de Conocimiento Abierto del Banco Interamericano de Desarrollo hemos unido fuerzas para lanzar un estudio sobre cómo se usan los datos abiertos. Al final de este artículo, encontrarás un enlace a un cuestionario donde podrás compartir experiencias con el uso de datos abiertos que hayas gestionado o conocido. Aquí queríamos explicar con mayor detalle de dónde surge esta iniciativa y por qué utilizamos este espacio para presentarla.



Por qué investigar el uso de datos abiertos



Como instituciones de desarrollo, llevamos tiempo viendo que el Open Data es una realidad pujante y genera mucho interés en todo el mundo. Cada día vemos nuevas aplicaciones que pueden ser útiles para el desarrollo y nos preguntamos si estas soluciones podrían ser replicables en distintos países. De forma anecdótica, basta mirar las tendencias de búsqueda en Google para ver que el tema rivaliza con las búsquedas sobre desarrollo internacional (en inglés): La discusión sobre los datos abiertos ha evolucionado con el tiempo y ya no es solo un debate sobre la exigencia de transparencia a los gobiernos.



Hoy el debate se centra en el impacto que tienen sobre la vida de las personas y en los resultados que genera para empresas y gobiernos. La teoría ya la conocemos, y ahora queremos ir al detalle y entender mejor cómo los datos abiertos pueden ayudarnos a mejorar la calidad de vida de las personas y cumplir nuestros objetivos de desarrollo.



Tres retos por delante



Ahora bien, entender el uso de datos abiertos no es necesariamente una tarea fácil. Nos encontramos en un momento donde cuesta identificar qué es Open Data y qué no. Más de un amigo nos ha llamado la atención sobre “una aplicación interesante que te permite…” y no nos damos cuenta de que estamos usando datos abiertos. Esto podría ser el ejemplo de la Calculadora de tarifas en Colombia, una aplicación que permite verificar las tarifas de taxi desde el móvil y que se fundamenta en la existencia de esas bases de datos abiertas.



Por otro lado, estamos viendo que cada vez existe menos diferencia entre quienes publican datos y quienes los consumen. Como no siempre hay datos oficiales para generar open data, hay muchos periódicos que han optado por recopilar y republicar sus propios datos. Estos también constituyen datos abiertos y normalmente pasan desapercibidos en la categoría de “datos abiertos”.



Finalmente hemos observado diferentes niveles de captura y catalogación de uso de datos abiertos. Hay quienes son más meticulosos en identificar casos de uso, como las plataformas del Reino Unido o Estados Unidos, pero desafortunadamente está lejos de la práctica común.



¿Qué proponemos?



Nos proponemos crear un listado de iniciativas que nos ayuden a ejemplificar cómo se usan datos abiertos para solucionar problemas de desarrollo. Teniendo en cuenta los retos mencionados, no hemos querido ser muy exhaustivos en esta primera fase. Lo que pretendemos es obtener una visión de conjunto, proponer unas categorías de análisis y discusión y elaborar un informe que resuma los hallazgos iniciales.



Para ser coherentes con nuestros objetivos, hemos propuesto una metodología completamente abierta. Cualquiera puede participar en el estudio aportando información sobre casos de uso y podrá consultar los resultados. Todos los datos recogidos para este proyecto serán publicados en formato abierto bajo una licencia Creative Commons 3.0, que permitirá compartir, adaptar y remezclar la información.



Compartir datos abiertas sobre datos abiertos, e incentivar a otros a hacerlo, es la manera de hacer crecer esta comunidad, y de hacer posible que las soluciones de unos ayuden a los demás. Esto es un punto de partida y esperamos que nos dé suficiente información para seguir profundizando en el tema.

Esperamos que te unas a nosotros en esta incursión en el Open Data y que participes rellenando la encuesta o compartiendo este enlace con sus colegas. ¡Cuanta más información y más detalle más rápido avanzaremos todos!

¿Te animas?

Haz click aquí para acceder a la encuesta. Puedes contactarnos a través de twitter usando #OpenDataUse. La encuesta estará abierta hasta el 30 de junio de 2014.





Esta columna fue originalmente publicada en el blog Abierto Al Público del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).