Becas BID a cursos virtuales sobre desarrollo infantil

CORTESÍA / END

Metodología y duración



Contenidos



Postulación y selección de participantes



Costos



El Banco Interamericano de Desarrollo (), a través del Instituto para el Desarrollo Económico y Social (), la División de Protección Social y Salud (SCL/SPH) y la División de Educación () tienen el gusto de anunciar sus cursos virtuales deInvitamos a organizaciones públicas nacionales y sub nacionales que trabajan en desarrollo infantil temprano a postular equipos candidatos para participar en este curso antes del 30 de abril de 2014.Fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas de equipos de funcionarios públicos involucrados en el área de desarrollo infantil temprano para que lideren y gestionen políticas y programas integrales.El curso se llevará a cabo entre el 20 de mayo y el 29 de septiembre de 2014.Equipos de formuladores, analistas y evaluadores de políticas públicas relacionados con el desarrollo infantil temprano vinculados a organizaciones públicas nacionales y sub nacionales en países de América Latina.Equipos de ejecutores de política pública, responsables del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de programas y proyectos relacionados con el desarrollo infantil temprano vinculados a organizaciones públicas nacionales y sub nacionales en países de América Latina.El cupo disponible para la tercera edición del curso es de 42 equipos, cada uno integrado entre 3 y 5 funcionarios públicos que cumplan con las condiciones descritas en esta convocatoria.El curso tiene un enfoque teórico-práctico adecuado para la educación de adultos que propicia el aprendizaje orientado a la solución de problemas y la transformación del entorno institucional y organizacional de los participantes. Los 42 equipos participantes serán distribuidos en 6 grupos y cada grupo contará con el apoyo y orientación de un tutor.Los cuatro primeros módulos brindan las bases teórico-conceptuales relacionadas con el desarrollo infantil temprano y proporcionan los elementos metodológicos esenciales para realizar actividades que propician, tanto la construcción colectiva y apropiación del conocimiento como la aplicación de lo aprendido en procesos de transformación y mejoramiento de la gestión institucional y organizacional en cada país. Estas actividades incluyen foros temáticos, diagnósticos de la situación de políticas programas en cada país, análisis crítico de fortalezas y debilidades en relación con los temas tratados en cada módulo, identificación de áreas de acción y propuestas de mejoramiento de políticas y programas de desarrollo infantil en relación con los temas tratados en cada módulo.Durante el quinto y último módulo del curso los equipos terminan, consolidan y refinan los diagnósticos preliminares de la situación de políticas programas de su respectivo país y el análisis crítico de factores fortalezas y debilidades y negativos en relación con los temas tratados en los cuatro primeros módulos. Este trabajo servirá de base para la formulación del perfil del plan de acción y la presentación de la propuesta de plan a actores clave para la gestión de políticas y programas de desarrollo infantil temprano, lo cual se realiza a través del Taller de Movilización de Saberes.La duración total del curso es de 18 semanas, de las cuales 15 están dedicadas a las actividades académicas y las 3 restantes están dedicadas a las actividades de inicio y cierre del curso. Cada módulo del curso tiene una duración de 3 semanas. El curso se desarrolla en español.Marco conceptual y fundamentosUnidad 1. Introducción y conceptos básicosUnidad 2. Fundamentos de políticas de DIT en el ámbito del marco conceptual del modelo ecológico del desarrollo infantilUnidad 3. Enfoque de derechos en políticas de DITUnidad 4. Un llamado a la acciónÁreas críticas para la gestión de políticas integrales de desarrollo infantilUnidad 1. Políticas públicas: definición, distinciones y principales dilemasUnidad 2. Consideraciones para un enfoque integral del DITUnidad 3. Áreas transversales a considerarse en el diseño e implementación de políticas de promoción del DITUnidad 4. La importancia de las políticas de promoción del DIT en la protección socialUnidad 5. Gestión de programas de DIT con pertinencia culturalDiseño e implementaciónUnidad 1. Política pública basada en evidencia y etapas del ciclo de la política públicaUnidad 2. Formulación de políticas públicas de DIT considerando análisis de contexto y mapa de actoresUnidad 3. Diseño y selección de alternativas de políticas públicas de DITUnidad 4. Implementación de políticas públicas de DITGestión a nivel nacional y localUnidad 1. La implementación de políticas del DITUnidad 2. Lineamientos y orientaciones básicasUnidad 3. Evaluación de políticas y programas y rol de la comunicación socialPlan de acción para el mejoramiento de la gestión de políticas y programasGuía para la formulación del plan de acciónLas postulaciones sólo pueden provenir de una instancia gubernamental nacional o sub nacional. NO se aceptarán postulaciones individuales. Todos los participantes deben:1- Tener título profesional.2- Estar involucrados actualmente en una iniciativa, programa, proyecto o servicio relacionado con el desarrollo infantil temprano en la instancia pública que hace la postulación y con capacidad para influir en la formulación de políticas o la gestión de programas y proyectos.3- Tener experiencia relevante en políticas, programas o proyectos sociales de mínimo 2 años.4- Tener disponibilidad de 12 horas semanales como mínimo para desarrollar las actividades propias del curso entre el 20 de mayo y el 29 de septiembre de 2014.5- Tener disponibilidad de participar activamente en la implementación del plan de acción para mejorar políticas y programas de desarrollo infantil en su respectiva organización después de terminado el curso.6- Disponer de un computador con acceso a la Internet durante 12 horas semanales como mínimo en su oficina o en su casa.La postulación deberá ser realizada a través de correo electrónico enviado a la direcciónlo siguiente:1- Carta de recomendación en formato PDF firmada por el jefe o supervisor directo con una lista de 3 a 5 funcionarios postulados especificando sus respectivos cargos, correos electrónicos de contacto y el motivo por el cual deben participar en el curso.2- Hojas de vida (Curriculum Vitae) de los funcionarios postulados en formato Word o PDF.Un comité interdepartamental en el BID seleccionará a los equipos participantes que cumplan con el perfil establecido en esta convocatoria. En el proceso de selección se dará prioridad a aquellos equipos integrados por miembros de diferentes sectores o diferentes niveles de gobierno.El Sector Social del BID otorgará becas a todos los participantes que sean seleccionados para este curso. Cada beca cubre el 100% del costo de la matrícula.Los resultados de la selección serán anunciados la primera quincena de mayo.