Hablemos de Cambio Climático: Alemania, ¿un ejemplo a seguir?

Hace pocos días estuve conjuntamente con varios directores del Banco Interamericano de desarrollo en Alemania visitando varios proyectos de energía limpia que con mucho éxito se desarrollan en dicho país. Al margen de la sostenibilidad económica de estos, lo interesante es que estos desarrollos se hacen en un marco macro definido por el establecimiento de un exprofeso proceso de reconversión energética del país hacia fuentes medioambientalmente sostenibles, esto es fuentes de energía limpia, a la vez de un más eficiente uso de esta. Miremos esta experiencia como referente a replicar, si bien no cuantitativo (por la diferencias de tamaño de economía) pero si cualitativo para nuestro país.

En Alemania la adopción como objetivo nacional como es el pasar a fuentes de energía renovables y limpias (fotovoltaica, eólica etc.) con un uso más eficiente, data de septiembre de 2010; con objetivos medibles al 2050, buscando contar con una oferta de energía factible, viable económicamente y medioambientalmente amigable. Ello en los hechos, está implicando la sustitución paulatina como fuente energética del carbón y de la energía nuclear.

Prueba concreta que este objetivo nacional no es un saludo a la bandera, es el que se exprese oficialmente, en un mensurado cuadro con línea de base y metas intermedias y finales puestos en blanco y negro hasta el 2050.

En cuanto a energía generada por plantas nucleares se plantean pasar de 21517 hoy a 8539 MW en 2020 apagándose el ultimo reactor al 2022, reducir la emisión de gases de efecto invernadero respecto al nivel de 1990 en 40% al 2020 55% al 2030 y en 80 a 90% al 2050, también se establece que la participación de las energías renovables en el gasto de consumo pase del 35% en el 2020 al 80% al 2050 en línea con el aumento de la participación de estas dentro del total de generación de energía del 35 al 80% en periodo similar. Por otro lado se establecen metas para la reducción del ratio Consumo de energía/eficiencia del 20 al 50% en energía primaria, del 20 al 80% en calefacción ambiental, del 10 al 40% en transporte y del 10 al 25% en consumo energía. Y por si fuera poco el stock de viviendas debiera ser neutral en términos de afectación medioambiental al 2050.

Los dos pasos fundamentales en la estrategia en curso es primero incrementar la eficiencia energética el segundo es cubrir las necesidades de energía primaria con fuentes energéticas renovables.

Este proceso de transición energética implica una serie de retos que ellos mismos identifican y que va mucho más que dejar de lado a la energía nuclear, puesto que implica también la reconstrucción estructural de sus sistemas de energía, y dada la magnitud de reducción de emisión de gases de efecto invernadero ello implicaría una economía libre de uso de energía fósil y nuclear y más bien basada en el uso de energía renovable, esta reconversión implica inversión en gran escala no solo por nueva infraestructura sino también dirigida lograr más eficiencia energética sectorial, reconociéndose que esta transición energética no puede ser dejada a las fuerzas de mercado al ser insuficientes para lograr este objetivo, para ello se requieren medidas específicas de política, por ejemplo alineando incentivos con el sector privado; sino como lograrían por ejemplo que tal como lo plantean al 2050 ninguna vivienda permanecerá energéticamente intocada?

Qué lecciones podríamos extraer de esta experiencia?

Varias. La primera se refiere a contar con un Plan Estrategico estratégico nacional donde los temas de sostenibilidad ambiental son aspectos obligados a incorporar. Segundo, apuntar a contar con fuentes de energía mas limpias es central en cualquier apuesta por desarrollo y no simple crecimiento económico. En tercer lugar lo anterior no puede ser logrado solo con el concurso de las fuerzas de mercado, el Estado via políticas debe crear paquete de incentivos y penalidades bajo esquemas socialmente validados, enfin el listado es mas largo.

La próxima cumbre de Cambio Climatico en Lima (COP 2014) en noviembre será una tremenda vitrina mundial sobre el interes de los países sobre estos asuntos. Que el Peru no pierda esta oportunidad.