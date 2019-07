Y tú, ¿qué sientes de la lactancia materna?

¿Qué sientes cuando ves a una madre amamantar? ¿Qué piensa la gente de una madre que amamanta?



Todas las imágenes, sentimientos y valores que te han llegado a la mente determinarán si decides o no amamantar a tus hijos, y no sólo eso, también influenciarán la decisión que otras madres y padres de tu círculo social tomen.





Wikimedia Commons. Autor: Anton Nossik

Amamantar en muchos países de América Latina y el Caribe no es una imagen común. En el 80% de los países de la región, solamente la mitad de los niños son amamantados al seno de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. En países como México, Venezuela, Panamá, Belice y Jamaica esta cifra es de un poco más del 10%.



¡Tenemos que hacer algo! Promover la lactancia es una de las principales actividades de todos los que trabajamos en salud y nutrición. Pero, ¿estamos logrando cambiar el comportamiento para que amamantar sea una práctica común en la región? parece que no a la velocidad que quisiéramos… Y ¿por qué? si la lactancia es quizás uno de los factores que más contribuyen a la salud y al desarrollo infantil.



Hemos oído que cambiar el comportamiento es muy difícil, pero si lo pensamos bien, hay algunos cambios que sí hacemos rápido: cambiamos de un modelo a otro de teléfono celular, compramos un producto nuevo a veces sin saberlo. ¿Cómo se logran estos cambios?



Con estrategias de mercadeo que estudian las motivaciones, expectativas, los sueños y los valores del consumidor. En esta área el sector privado tiene mucha experiencia y ha logrado con éxito la venta de ideas y productos. ¿Podríamos hacer lo mismo para “vender” ideas que mejoren la salud de la población? ¿Qué tal si establecemos colaboraciones con el sector privado para aprender de sus fortalezas?



Diseñar mensajes que basados en el conocimiento de nuestra población despierten la motivación interna y apelen a los sueños, valores y expectativas de las familias es clave para aumentar el número de niños que en nuestra región se alimentan del seno materno.



Hoy nuestro blog tiene pocas cifras, no hay enlaces a documentos científicos ni a artículos. Para celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna la invitación es a contactar nuestras emociones hacia la lactancia y compartirlas ¿qué siento cuando veo amamantar?, tu respuesta honesta puede ser la clave para diseñar mensajes que logren un cambio que mejore la salud y la nutrición de los niños y niñas de América Latina y el Caribe.

Esta columuna fue originalmente publicada en el Blog Gente Saludable de la División de Protección Social y Salud del BID