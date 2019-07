Se busca una marca de país para Nicaragua

Un reconocido fotógrafo español que ha retratado a Nicaragua durante varios años me confesó que cuando visitó el país por primera vez, a principio de los años noventa, sentía ...

Dice que cuando se encontraba a los policías con las AK, los fusiles de fabricación rusa, inmediatamente les hacía fotos, porque era lo novedoso. Era como decir ¡aquí estoy!, estoy en Nicaragua y estos son los sandinistas.

La revolución, los sandinistas, la guerra civil, la contra y muchos otros elementos han configurado una imagen internacional de una Nicaragua en guerra que no hemos podido borrar a pesar de los años.

El embajador de Alemania en Nicaragua, Karl Otto König, reconocía hace algunos meses, en una visita que hizo a la Asamblea Nacional que la imagen que se tiene de nuestro país en el exterior es la de los años 80, de cuando vivíamos en una guerra civil y en medio de una pobreza generalizada.

El diplomático aseguró que esa idea de una Nicaragua en guerra que se tiene en el extranjero la limita a la hora de conseguir mayores inversiones, y sugirió a las autoridades mundializar las otras cosas buenas que tenemos y que hacemos en el país.

A menudo me pregunto ¿cómo es posible que no podamos vender al extranjero que somos el país más seguro de Centroamérica?... Este es un tema de mucha importancia para los turistas y para los inversores, y porqué no sabemos ofrecer de manera seria y sin incertidumbres un proyecto internacional de mucha relevancia como es la construcción del Canal Interoceánico?

Todos deberíamos considerar a Rubén Darío como nuestro principal embajador cultural, pues hay mucha gente que no sabe que era nicaragüense.

Casi nadie tiene conocimientos de que nuestro país es pionero en el tratamiento de enfermedades con células madres, sin mencionar nuestros múltiples recursos naturales y humanos que no tienen nada que envidiar a otros países.

Lo que sucede es que Nicaragua nunca ha tenido una marca de país. El Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR, y algunas empresas privadas han desarrollado una labor importante para la promoción de nuestro país en el extranjero, pero a mi juicio se han enfocado más en la promoción turística y en la construcción de una marca desde el punto de vista gráfico y han descuidado los otros elementos que componen una verdadera marca de país.

Y es verdad que de cara a la captación de turistas esas acciones han sido exitosas, el año pasado nos visitaron unos 1.2 millones de personas y dejaron más de 400 millones de dólares a nuestra economía, también es cierto que seguimos atrayendo un tipo de visitantes con poco poder adquisitivo y que ofertamos lo mismo que nuestros países vecinos, cuando podemos hacer la diferencia.

Sin embargo, hay que reconocer el importante trabajo de coordinación estratégica que han venido desarrollando las autoridades nacionales, la empresa privada y los organismos internacionales de cara a posicionar mejor la marca Nicaragua.

Hace unos días se dio a conocer que los empresarios del sector cárnico llevan meses reuniéndose con las autoridades del Gobierno y con publicistas para intentar crear una marca de país en el que se contemple la promoción de ese sector como uno de los productos de Nicaragua. Quieren que la marca se convierta en ley para que trascienda a los vaivenes de los gobiernos de turno.

Una marca de país es ante todo, una campaña constante de comunicación y como tal requiere de mucho esfuerzo y sobretodo de coordinación. Es un trabajo de posicionamiento estratégico que no se consigue de la noche a la mañana, pero por lo menos se siembra la semilla para cosechar más tarde. Costa Rica lo sabe perfectamente, pues lleva más de 15 años trabajando su marca.

*El autor es periodista. Tiene un máster en comunicación periodística, institucional y empresarial por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Posee conocimientos en comunicación estratégica y marketing en redes sociales. Facebook: Deylin Gutiérrez Twitter: @Deylin_G