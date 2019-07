Los agradecidos son más productivos

Este 27 de noviembre se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, una de las fiestas familiares más importantes del país. Familias y amigos se reúnen para compartir y “dar gracias” disfrutando de comidas típicas de esta época. ¿Por qué hablar de acción de gracias en un blog sobre trabajo? Porque cada vez hay más evidencia de la relación entre gratitud, felicidad y productividad en el trabajo.





A nivel de las economías del mundo, existe una relación positiva entre satisfacción en el trabajo e ingreso per cápita de los países (BID, 2008). Este resultado surge de estimar la correlación entre el nivel de satisfacción en el trabajo en una encuesta de opinión de Gallup (medida subjetiva) y el nivel de Producto Interno Bruto per cápita de cada país. No existe suficiente información para determinar una causalidad entre estas variables, pero sí para afirmar que hay una relación positiva entre ambas, y que es estadísticamente significativa.

Sin embargo, a nivel de las personas, hay evidencia de que la relación va de gratitud (pasando por bienestar y felicidad) a productividad, y no al revés. Expresargratitud mejora las relaciones en los lugares de trabajo, reduce los conflictos y aumenta los niveles de satisfacción. Shawn Achor, profesor de Harvard y autor del libro ‘La felicidad como ventaja‘, revela que la gente feliz es un 31% más productiva que las personas negativas. En su video TedTalk ‘The happy secret to better work‘ (con subtítulos en español), Anchor dice que en general se espera que el éxito en el trabajo lleve a la felicidad, cuando en realidad esa relación es al revés. En un estudio hecho con estudiantes de Harvard encontró que el 75% del éxito laboral se explica por el nivel de optimismo, y solo el 25% por el nivel de coeficiente intelectual (por supuesto, condicional a ser estudiante de Harvard).

Son muchos los estudios en las áreas de psicología y de recursos humanos que muestran evidencia de que la relación va de la gratitud a la productividad.GloboForce, una empresa dedicada a la gestión de recursos humanos, resume en un blog la literatura sobre este tema. En pocas palabras, las personas agradecidas logran más. Un estudio realizado por Emmons y McCullough (Journal of Personality and Social Psychology, 2003) dividió a los participantes en tres grupos: uno debía llevar un diario de las cosas por las que estaban agradecidos; otro grupo debía completar un diario de las cosas por las que estaba molesto; y un tercer grupo, un diario con observaciones diarias generales. Los asignados a reportar gratitud mostraron aumentos significativos en la determinación, la atención, el entusiasmo y la energía, en comparación con los otros dos grupos. Del mismo modo, en un estudio de Froh, Emmons, Card, Bono y Wilson (Journal of Happiness Studies, 2011) se encuestó a 1.035 estudiantes de secundaria y los autores encontraron que los más agradecidos tenían más amigos y promedios académicos más altos.

Son muchas las acciones que las empresas pueden tomar para mejorar laproductividad de sus trabajadores y, así, el crecimiento de las empresas y de los países. Muchas de ellas requieren grandes inversiones en sistemas de información, cambios en los procesos de gestión y monitoreo, capacitación de los recursos humanos. Otras requieren un esfuerzo monetario menor, pero no por ello menos importante. ¿Se animan a ser más agradecidos en su lugar de trabajo?